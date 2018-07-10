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Филимонов: итоги выступления сборной России по футболу на ЧМ вызывают восторг
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Филимонов: итоги выступления сборной России по футболу на ЧМ вызывают восторг 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу вызывает восторг. Таким мнением с журналистами поделился бывший вратарь национальной команды Александр Филимонов.
Сборная России завершила выступление на чемпионате мира 2018 года в субботу. Команда впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии в послематчевой серии пенальти.
"Победные игры с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) не смотрел, так что, наверное, мне не удалось посмотреть лучшие матчи сборной. С испанцами (1:1, 4:3 — по пенальти), я так понимаю, вся команда в обороне стояла, назвать это игрой как-то неправильно. С хорватами боролись, старались, но опять же можно выделить бойцовские качества как главное. То, что команда впервые в истории вышла в четвертьфинал, вызывает восторг, конечно, команда показала лучший результат в истории, это достойно уважения, похвалы и гордости", — заявил Филимонов.
Филимонов отметил игру вратаря российской команды Игоря Акинфеева. «У меня уже давно нет любимых вратарей, но Акинфеев сыграл достойно», — сказал он.
В первом полуфинале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Бельгии, во втором — команды Англии и Хорватии. «Пытаюсь смотреть все матчи, когда время есть. Ощущение двоякое, все-таки фавориты, которые могли претендовать на медали и чемпионство, вылетают. С одной стороны, это интересно, но хотелось бы больше зрелищных матчей», — отметил Филимонов.
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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