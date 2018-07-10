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Черчесов: у Дзюбы сложный, но не идиотский характер
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Черчесов: у Дзюбы сложный, но не идиотский характер 

RT на русском 11 часов назад
Фото: RT на русском
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сложном характере нападающего Артёма Дзюбы и объяснил, почему решил вызвать его в национальную команду.
«Дзюба в 18 лет играл у меня в «Спартаке». Уже тогда я видел, насколько высоким уровнем мастерства он обладает, видел заложенный в нём потенциал. Потом я покинул команду, позже он перебрался в «Зенит». В сборную же при мне Артём частенько приезжал, но не играл из-за проблем со здоровьем. В итоговую заявку на Кубок Конфедераций он также не попал, сославшись на травму. Но я всё равно продолжал наблюдать за Атрёмом и вызвал его на чемпионат мира. Он отблагодарил за терпение своей игрой», — отметил Черчесов в интервью RT.
Наставник сборной также подтвердил, что Дзюбу можно назвать человеком с непростым характером.
«Об этом мне говорили достаточно много, но тренеры — сами не сахар. У человека может быть сложный характер, а может быть — идиотский, и это разные вещи. В первом случае работать с футболистом можно, во втором — нет. Моя задача заключать в том, чтобы раскрыть потенциал Дзюбы, сделать так, чтобы он работал на команду», — добавил тренер.
Ранее Черчесов рассказал, как ему удалось добиться, чтобы сборная России играла для болельщиков.
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