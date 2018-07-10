Турнир по футболу организуют в парке «Красная Пресня»

В парке «Красная Пресня» 15 июля состоится однодневный турнир по футболу.

— Наше соревнование является открытым, поэтому в случае нехватки игроков участие принять сможет кто угодно. Сейчас лето, поэтому многие спортсмены находятся не в городе. Скорее всего, регистрация будет проходить по факту прибытия футболистов в парк, — сообщил представитель «Красной Пресни» Иван Парамонов.

Он добавил, что всего планируется участие восьми команд. Желающие присоединиться к турниру уже появились.

Футбольный чемпионат в парке «Красная Пресня» начнется в 12:00. Всех желающих пригласили по адресу: улица Мантулинская, дом 5.