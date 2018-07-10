Член Молодежной палаты Пресненского района провел экскурсию для пожилых людей

Представитель Молодежной палаты Родион Попов 7 июля провел экскурсию по Пресненскому району для пенсионеров.

— Маршрут нашей прогулки пролегал через улицу Спиридоновка и Патриаршие пруды. Я рассказал пенсионерам об архитектурных стилях зданий, встречающихся нам. Кроме того, участники экскурсии узнали о самых известных жителях нашего района, — рассказал Родион Попов.

По его словам, слушатели серебряного возраста проявили большой интерес к историческим фактам.

Отметим, что всего на экскурсии собралось примерно десять человек, и все — женщины. Такие прогулки Родион Попов проводит на регулярной основе.