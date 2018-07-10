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Член Молодежной палаты Пресненского района провел экскурсию для пожилых людей
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Член Молодежной палаты Пресненского района провел экскурсию для пожилых людей 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Представитель Молодежной палаты Родион Попов 7 июля провел экскурсию по Пресненскому району для пенсионеров.
— Маршрут нашей прогулки пролегал через улицу Спиридоновка и Патриаршие пруды. Я рассказал пенсионерам об архитектурных стилях зданий, встречающихся нам. Кроме того, участники экскурсии узнали о самых известных жителях нашего района, — рассказал Родион Попов.
По его словам, слушатели серебряного возраста проявили большой интерес к историческим фактам.
Отметим, что всего на экскурсии собралось примерно десять человек, и все — женщины. Такие прогулки Родион Попов проводит на регулярной основе.
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