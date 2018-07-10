«Они думали, что я буду плакать?»: волгоградцы рассказали о драке боксера Владимира Поташкина

В Дзержинском районном суде рассматривают дело об избиении и вымогательстве денег у крупного бизнесмена и спортсмена Сергея Родионова чемпионом Европы по кикбоксингу Владимиром Поташкиным. По словам бывших компаньонов Родионова, мужчина страдает манией преследования и отличается хорошей фантазией.

Владимир Поташкин внимательно слушал всех свидетелей и успевал задавать вопросы

У зала заседания собираются друзья и знакомые Владимира Поташкина, которого судят вместе с его племянником Дмитрием Исмаилов и другом Сергеем Яниным. Спортсмены шумно встречают приятелей и по очереди заходят в тесный зал заседания, чтобы пожать руки обвиняемым.

— В тот день мы созвонились с Володей Поташкиным, он сказал, что появится в ресторане Houdini, — вспоминает его приятель Хасан Сатуев. — Когда я заходил в кафе, Сергей Родионов стоял на улице с мужчиной тучной комплекции. Мы с Володей пили кофе, разговаривали. Из другого зала к нам подошел Сергей. В грубой форме сказал, что ему нужно срочно поговорить с Поташкиным. Тот ему объяснил: «Подожди. Я разговариваю с людьми». Сергей ответил, что очень торопится и еще раз попросил отойти за соседний столик.

Если бы драка пошла дальше, еще неизвестно, кто кого отправил бы на больничную койку. Сергей тоже нехилый парень. Хасан Сатуев.

Слушая показания свидетелей, Сергей Родионов редко поднимает голову от телефона. Владимир Поташкин и его племянник Дмитрий Исмаилов, наоборот, вслушиваются в каждое слово и задают свидетелям свои вопросы. Жены спортсменов, обвиняемых в избиении, стараются скрыть эмоции и лишь кивают головой после слов Хасана Сатуева.

— Володя и Сергей отошли за соседний столик. Когда мы с Дмитрием Исмаиловым повернулись в их сторону, то увидели непонятную потасовку. Сергей душил Поташкина: если бы мы не подоспели и не начали их разнимать, еще неизвестно, чья бы взяла. Родионов — парень нехилый. В потасовке участвовал Владимир Поташкин, Дмитрий Исмаилов и Сергей Родионов. С его стороны подтянулся тот самый тучный мужчина, который вытащил огнестрельное оружие и начал направлять его на всех: на меня, на Володю. Только на Родионова не направлял. Кто — то из нас выбил у него оружие, и все начали расходиться. Первым по своим делам уехал Поташкин: я дал ему салфетку, чтобы стереть кровь с лица, и проводил до выхода — удары наносились обоюдно, поэтому ему тоже досталось. Чуть позже из ресторана ушел Сергей Родионов. Когда я его спросил, зачем он затеял драку в общественном месте, он сказал лишь, что не оставит это дело просто так.

Пока Владимир Поташкин и Дмитрий Исмаилов уточняют детали драки, адвокат Сергея Родионова решает сменить тему и вспомнить про главное «яблоко раздора» — земельный участок в Октябрьском районе.

— Сергей Родионов и мой земляк пару раз встречались в нашем офисе, чтобы решить все вопросы по этой земле, — уточнил Хасан Сатуев. — На этих беседах были и мы с Володей. Позиция Поташкина была проста: «Ребята, решайте дело мирно, но не впутывайте нас в это дело». Кстати, я даже не знаю, кто приглашал его на эти встречи. Мне кажется, что он приходил, чтобы никто не ущемил права Сергея.

— Вы участвовали в драке? Не успел. Хасан Сатуев.

Ответив на все вопросы адвокатов и своих приятелей, получивших статус обвиняемых, Хасан Сатуев успевает бросить на прощание: «Удачи, ребята! Ждем вас на свободе».

Houdini я не владею, я там кушаю. Офис у нас над этим рестораном. Управляющий мой друг. Да и весь банк там чеченский.

"Песня «Фантазёр» — это про него"

После драки в ресторане Сергей Родионов просил, чтобы мы подтвердили: слышали угрозы от Поташкина, рассказывает бывший компаньон пострадавшего Андрей Гребнев.

— Кто же не знает Родионова? — задается вопросом Андрей Гребнев. — У нас был совместный бизнес, а потом мы разбежались. Сейчас он для меня что есть, что его нет. Если честно, я даже не знаю, где находится этот ресторан. Что это вообще? Драку я увидел только в интернете. Я знаю, что Сергей Родионов мутил воду и после прекращения наших с ним деловых отношений остался должен еще 29 тысяч рублей. А еще у него большое воображение и мания преследования. Он всех в чем — то подозревает. После потасовки говорил мне, чтобы я подтвердил, что был на той встрече. Но я не был там никогда. Он фантазер, как в песне Евдокимова. Может быть, по пьяне я ему и звонил, и уточнял, из-за чего они подрались. Этого я совершенно не помню.

Переступая с ноги на ногу, Владимир Поташкин интересуется: «А когда же Родионов отдаст вам деньги?». Андрей Гребнев лишь пожимает плечами и успевает отвесить пару нелестных комплиментов в адрес своего бывшего компаньона.

— Может быть, он хочет меня оговорить. Я этого не знаю, — добавляет Андрей Гребнев. — Все же он мне должен деньги.

"На вопрос о драке он лишь отшутился"

В ожидании еще одного свидетеля, хорошего знакомого со спортсменами, Владимир Поташкин и Дмитрий Исмаилов успевают обмолвиться парой фраз с женами, занявшими весь ряд в тесном зале.

— Владимира Поташкина я знаю еще с доармейских лет, — рассказывает мужчина. — С Сергеем Родионовым мы общались намного теснее: вместе ездили на охоту и рыбалку. Дружили наши жены и дети. Об их разногласиях с Владимиром я ничего не слышал. Не согласен со словами Сергея, который утверждает, что я по поручению Поташкина звонил ему и узнавал, когда он сможет отдать деньги. Его номер я набирал только для того, чтобы поздравить его с рождением третьего ребенка.

Никогда не слышал, что Поташкин вымогает у него деньги или угрожает. Хотя мы довольно близко общались — ездили на рыбалку и охоту. Если бы он не рассказал мне, то его жена сказала бы об этом моей жене. Торопец.

Адвокат Сергея Родионова просит пригласить еще одного свидетеля, который сможет расставить все точки над I. Юрист, который помогал решить земельный спор, заходит в зал и, показывая на Сергея Янина, без лишних колебаний подтверждает: «Вот Владимир Поташкин. С ним я встречался и ему рассказывал про перспективы нашего дела». Узнав о своей ошибке, Михаил Бородаенко извинительно улыбается и признается, что за три года забыл внешность небезызвестного в городе спортсмена.

Воспользовавшись минутой после окончания судебного заседания, в зал снова тянется вереница друзей и приятелей Владимира Поташкина, Дмитрия Исмаилова и Сергея Янина. Мужчины успевают передать приветы и еще раз пожать руки своим коллегам.

— Они думали, что я буду плакать? Я не буду, — на прощание Вдадимир Поташкин широко улыбается на камеру фотокорреспонденту V1.ru

Владимира Поташкина, которого называют преемником убитого в 2011 году Владимира Кадина, обвиняют в избиении и вымогательстве восьми с половиной миллионов рублей за оказание юридических услуг.

8 июня прошлого года Сергей Родионов и Владимир Поташкин встретились в ресторане Houdini. Каждый из них был с коллегами, но поговорить они отсели за отдельный столик. Спокойной беседы не получилось. Обменявшись с оппонентом лишь несколькими фразами Владимир Поташкин отправил Сергея Родионова в нокдаун. По версии следствия, бывший вице — президент региональной федерации бокса вымогал деньги у Сергея Родионова два года. Семья Владимира Поташкина в свою очередь уверена, что травля на мужчину началась из-за некого мифического наследства Владимира Кадина. Супруга обвиняемого рассказывает, что у семьи нет приписываемых ей миллионов — с четырьмя детьми они живут в обычной «трешке».