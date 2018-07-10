Черчесов рассказал о возвращении Игнашевича в сборную России 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как ему удалось уговорить 38-летнего защитника Сергея Игнашевича вернуться в национальную команду в преддверии домашнего чемпионата мира.
«Готовясь к чемпионату мира, мы пробовали разные расстановки. С одной стороны, это часть подготовки к турниру. С другой, жизнь заставила нас искать варианты. Александр Кокорин за несколько месяцев до мундиаля порвал крестообразные связки. Чуть раньше аналогичные травмы получили центральные защитники Георгий Джикия и Виктор Васин. В последний момент мы включили в заявку почти 39-летнего Сергея Игнашевича. Встретились с ним, пообщались. Приняли решение, что он возвращается в сборную, хотя Сергей не играл за неё два года. Жизнь заставила нас вернуться к этому варианту», — рассказал Черчесов в интервью RT.
Ранее Черчесов поведал, как тактически перехитрил сборную Испании.