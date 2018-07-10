Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Риекой» на сборе в Австрии.
За команду дебютирует полузащитник Александр Ташаев, перешедший на прошлой неделе из «Динамо».
Кроме того, впервые в межсезонье сыграет голландец Промес, присоединившийся к партнерам только на сборе в Филлахе. Он выйдет на поле с капитанской повязкой несмотря на то, что полузащитник Денис Глушаков, исполнявший функции капитана в двух предыдущих сезонах, также сыграет в стартовом составе.
Добавим, что с первых минут на поле выйдет и полузащитник Ивелин Попов, вернувшийся из аренды в «Рубине».
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Мамин, Жиго, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Попов, Ташаев, Промес (к), Луис Адриано.
Запасные: Терешкин, Комбаров, Петкович, Лихачёв, Миронов, Полубояринов, Ломовицкий, Игнатов, Ерёменко, Тимофеев, Ханни, З. Бакаев, Нимели, Педро Роша, Зе Луиш.
Матч «Спартак» — «Риека» пройдет на стадионе «Ланскрон». Начало — 19:00 (мск).