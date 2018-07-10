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«Сложный, но не идиотский характер». Черчесов — о Дзюбе
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«Сложный, но не идиотский характер». Черчесов — о Дзюбе 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что нападающего национальной команды Артема Дзюбу можно назвать человеком с непростым характером.
— Об этом мне говорили достаточно много, но тренеры — сами не сахар, — сказал Черчесов в эфире RT. — У человека может быть сложный характер, а может быть — идиотский, и это разные вещи. В первом случае работать с футболистом можно, во втором — нет. Моя задача заключалась в том, чтобы раскрыть потенциал Дзюбы, сделать так, чтобы он работал на команду.
На чемпионате мира Дзюба провел 5 игр, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Сборная России дошла до 1/4 финала турнира, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 пен.).
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