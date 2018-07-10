Жителей Лианозова приглашают на блиц-турнир по дартсу

Блиц-турнир по дартсу пройдет 18 июля в Центре досуга, культуры и спорта «Лидер», расположенном на Псковской улице.

Как сообщил корреспонденту «Мое Лианозово» руководитель структурного подразделения по спорту центра «Лидер» Александр Кувватов, приглашаются как дети, так и взрослые.

— Уровень подготовки не имеет значения. Победители и призеры будут награждены медалями и грамотами, — уточнил Александр Кувватов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 668-39-45. Начало в 18.00. ЦДКиС «Лидер» расположен по адресу: ул. Псковская, д. 9, корп. 2. (еп)