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Черчесов объяснил, как тактически перехитрил Испанию
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Черчесов объяснил, как тактически перехитрил Испанию 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как ему удалось тактически перехитрить команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 пен.).
— Перед игрой с Испанией мы специально не афишировали тот момент, что собираемся вернуться к расстановке с пятью защитниками, — цитирует Черчесова RT. — Даже с Уругваем сыграли в четырёх, чтобы соперник заранее ни о чём не догадался. В результате мы застали испанцев врасплох. Дошло до того, что они специально под Дениса Черышева выпустили на правом фланге обороны игрока сугубо оборонительного плана Начо. Мы же оставили Дениса в запасе. В результате у соперника осталось меньше атакующих футболистов на поле.
Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).
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