Калининградская «Балтика» проиграла «Рижской футбольной школе»

Минувшим вечером «Балтика» провела контрольный поединок в преддверии первенства ФНЛ. Калининградские футболисты сыграли с лидером Чемпионата Латвии — «Рижской футбольной школой». Команды на двоих забили 7 мячей.

Калининградская публика, несмотря на Чемпионат мира, соскучилась по родному футболу. Именно поэтому трибуна стадиона на Сельме, куда пустили болельщиков, оказалась практически заполнена. Не успели зрители занять свои места, как пришлось вскакивать с кресел. Алан Касаев корпусом убрал защитника, выдержал театральную паузу и послал мяч в сетку. Для «Балтики» эта игра стала генеральной репетицией перед матчем с «Тюменью». Впрочем, для гостей, чей чемпионат сейчас в полном разгаре, поединок тоже был не совсем товарищеский.

— Мы хотели сыграть не с латвийской командой, потому что готовимся к будущим играм на следующий сезон, уже с перспективой, чтобы играть с разными зарубежными командами для нас, так скажем.

Преимущество калининградцев до перерыва не вызывало сомнений. Торбинский, Касаев и Ходжаниязов завладели левым флангом, в центре атаки готов был к завершению новобранец команды Владимир Дядюн . После перерыва июльский дождь за пять минут смыл всю балтийскую удачу. Сперва Савалниекс обокрал Буйволова и сравнял счет. Затем рижане заработали и реализовали пенальти, после Марусич просто завёл мяч в наши ворота.

— Это то, что нам нужно, чтобы узнать, что, куда идти, с кем идти, ну, и комедия ошибок с другой стороны, сами себе напривозили.

Концовка поединка прошла в обоюдных атаках. На гол Пугина, который вложил в удар всю душу, гости ответили угловым, после которого Клюшкин восстановил разницу в два мяча. После этого «Балтика» всеми силами пошла вперёд. Владимир Дядюн один гол отыграл, были близки наши земляки к тому, чтобы сравнять счёт. Но все попытки остались безуспешными. Поражение с счётом 3:4, после которого трибуны аплодировал игрокам и просили автографы.

Павел Будников, Владислав Косяк