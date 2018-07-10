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Рейтинг самых влиятельных людей в интернете
Sputnik Эстония
10 часов назад
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Фото:
Sputnik Эстония
Учитывались как положительное воздействие на аудиторию, так и поступки, вызвавшие недоумение и возмущение.
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