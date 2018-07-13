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Бельгийский телеканал взял интервью у голограммы Азара
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Бельгийский телеканал взял интервью у голограммы Азара 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бельгийский телеканал La Une взял интервью у полузащитника сборной Бельгии по футболу Эдена Азара интервью после матча 1/2 финала чемпионата мира — 2018 против команды Франции, сообщает "Советский спорт".
Примечательно, что для воспроизведения интервью в студии телеканала использовалась оптическая технология голографии. В студии футболист сидит на стуле и общается с журналистами, однако в это время игрок находился в расположении национальной команды в России.
Бельгийцы уступили «трехцветными» со счетом 0:1 и упустили возможность выйти в финал мундиаля.
Ранее Азар признался, что с детства болеет за Францию.
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