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«Звездные войны» в реальности! Бельгийскую студию посетила голограмма Азара
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«Звездные войны» в реальности! Бельгийскую студию посетила голограмма Азара 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Капитан сборной Бельгии Эден Азар дал интервью в студии бельгийского телеканала, находясь при этом в России. Осуществить это помогли передовые технологии, благодаря которым студии удалось передать голограмму полузащитника «Челси».
Сборная Бельгии сыграет в полуфинале чемпионата мира-2018 против Франции. Игра состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 10 июля, начало — в 21.00 по московскому времени.
Франция — Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала — начало в 21.00 (время московское) // Свежие новости о чемпионате мира по футболу
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