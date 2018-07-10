«Звездные войны» в реальности! Бельгийскую студию посетила голограмма Азара

Капитан сборной Бельгии Эден Азар дал интервью в студии бельгийского телеканала, находясь при этом в России. Осуществить это помогли передовые технологии, благодаря которым студии удалось передать голограмму полузащитника «Челси».

Сборная Бельгии сыграет в полуфинале чемпионата мира-2018 против Франции. Игра состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 10 июля, начало — в 21.00 по московскому времени.

Франция — Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала — начало в 21.00 (время московское) // Свежие новости о чемпионате мира по футболу