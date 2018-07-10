Cаммиты на разных полюсах

В Брюсселе саммит НАТО Евросоюза , а в России свой саммит — и чья чаша — по части внимания, резонанса и рейтинга — перевешивает в эти дни, судите сами. Дело даже не в том, что масштабность российского намного (даже несравненно) шире: там 30 с небольшим стран, здесь сейчас представлен весь мир, ибо в футбол играют всюду, даже в Арктике и Антарктиде, а FIFA, руководящая им на планете, объединяет свыше 200 государств! Не станем отрицать и важность встречи в верхах в бельгийской столице. Правда, витает в воздухе вопрос: насколько политический ураган, дующий из-за океана и с туманного Альбиона, окажется действенен, насколько вообще повлияют ее решения на изменение ситуации на Старом континенте? Наверняка — в очередной раз — лягнут нас, давняя песня о главном (враге) еще окончательно не спета, чуть ли не стройным хором исполнят ее и сейчас, может, только обновят слова — как иначе, они-то в большинстве своем — ангелы с крыльями, одни мы — исчадие ада…

Но вот незадача, всплыла серьезная причина, отвлекающая от брюссельского схода, затмевающая его, в его повестке дня нет одного пункта: чемпионат мира — 2018. Чтобы там ни говорили, какие бы доводы ни приводили в противовес, сегодня именно это событие общечеловеческого звучания и значения, в которое вовлечено миллиарды людей, вызывает интерес за №1. Все хотят знать, кто же победит, тем более, что зашкаливает интрига — многие заведомые фавориты, которым прочили чемпионские лавры, сложили оружие еще на подступах к решающим поединкам. А потому не к Брюсселю приковано сейчас повышенное внимание, а к России, устроившей праздник футбола, праздник спорта для всего мира — без всякой политической составляющей, как кое-кому так хочется разглядеть ее в нем. Аншлаг на трибунах на всех матчах, многотысячные, многоликие, многоязычные фан-зоны, развернутые во всех городах, принимавших и продолжающих принимать мундиаль, — лишь малая доля этого интереса со стороны болельщицкой среды. Впрочем, малая ли? 5 миллионов туристов! — думаю, неплохой ответ на этот вопрос.

Не откажем себе в прозорливости. В предыдущих материалах ИА «Российский Стадион» предположил, что, при всей занятости в канун саммита, месье Макрон все-таки сподвигнется посетить Россию, поболеть за своих. Как отказать себе в таком удовольствии, прочь (хотя бы на несколько часов) политика и всякие дела, когда такой матч, когда есть возможность Дидье Дешаму и его дружине сделать еще один шаг на пути к выигрышу Кубка мира, предыдущий поединок с уругвайцами продемонстрировал, что это вполне по силам.

Сегодняшний полуфинал трехцветных с командой «красных дьяволов», как именуют сборную Бельгию, покажет, насколько оказались мы правы. Во всяком случае французский президент объявил, что готов проложить для себя маршрут Париж — Санкт-Петербург — Брюссель. Если его план осуществится, то его соседями на ВИП-трибуне окажутся король Бельгии Филипп с супругой и премьер-министр этой страны, которые тоже объявили о своем намерении прибыть в город на Неве. Первые лица в роли обычных болельщиков — в этом качестве оказались уже лидеры многих стран. Что лишний раз демонстрирует: футбол, спорт взяли верх над политическими играми.

В этой связи любопытно, поддержат ли их члены британской королевской семьи, хоть кто-то из них, своих, англичан, которые в среду во втором полуфинале соперничают с хорватами. Конечно, очень хотелось бы видеть в московских Лужниках, в ложе для почетных гостей саму Елизавету II , но тут хотя бы понятно — возраст. А другие, включая королевских внуков? Неужели они боятся ослушаться своей госпожи премьерши? Неужели так велико влияние этой женщины, отравленной, судя по ее словам и делам, ненавистью к России. Похоже, даже Борис Джонсон , тоже, мягко говоря, не совсем лояльный к нам, дистанционировался от нее. Может, еще и по той причине, что и ему не рекомендовали (либо не позволили) наведаться в российскую столицу как обычному болельщику? А какой матч предстоит — и у англичан появилась попытка повторить свой «золотой» успех 1966 года. И где? В Москве.

Михаил ШЛАЕН