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Канчельскис: «Роналду в „Ювентусе“? Вот и посмотрим, как он проявит себя в итальянском футболе»
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Канчельскис: «Роналду в „Ювентусе“? Вот и посмотрим, как он проявит себя в итальянском футболе» 

SPORT24.ru 9 часов назад
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и итальянской «Фиорентины» Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус».
«Получится ли у Роналду в Италии, учитывая как там обороняются? Ну а у кого должно получиться, если не у Криштиану Роналду? Я думаю, он и там заиграет. Потому, что команда сыгранная, мастеровая, побеждает все в Италии.
Итальянский оборонительный футбол отличается от испанского атакующего? Ну вот и посмотрим, как у него получится проявить себя и заиграть в «Ювентусе». Я думаю, у него все получится, «Ювентус» — лидер и гранд итальянского футбола», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту Sport24.ru Арарату Мамбреяну.
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