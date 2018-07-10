Нигматуллин назвал фаворита в матче полуфинала ЧМ Франция — Бельгия

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала чемпионата мира — 2018 между сборными Бельгии и Франции.

"Я все же отдаю предпочтение сборной Франции. Считаю, что именно подопечные Дидье Дешама с небольшим перевесом являются фаворитами встречи. Французская команда на этом турнире мне нравится больше, буду болеть за нее.

Поставлю на победу сборной Франции со счетом 2:1", — сказал Нигматуллин.

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