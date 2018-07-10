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Нигматуллин назвал фаворита в матче полуфинала ЧМ Франция — Бельгия
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Нигматуллин назвал фаворита в матче полуфинала ЧМ Франция — Бельгия 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала чемпионата мира — 2018 между сборными Бельгии и Франции.
"Я все же отдаю предпочтение сборной Франции. Считаю, что именно подопечные Дидье Дешама с небольшим перевесом являются фаворитами встречи. Французская команда на этом турнире мне нравится больше, буду болеть за нее.
Поставлю на победу сборной Франции со счетом 2:1", — сказал Нигматуллин.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Бельгии.
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