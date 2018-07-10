Игроки сборной Исландии вернулись в «Ростов»

Рагнар Сигурдссон и Футболисты сборной Исландии вернулись в расположение «Ростова». Сверрир Ингасон Бьорн Сигурдарсон принимали участие в чемпионате мира-2018. Ингасон провел два матча, Сигурдссон и Сигурдарсон сыграли во всех трех играх группового турнира.

Сборная Исландии не смогла выйти из группы, набрав только 1 очко (1:1 с Аргентиной, 0:2 с Нигерией и 1:2 с Хорватией).

🇮🇸🇮🇸🇮🇸 Смотрите, кто приехал 🤗#мыростов pic.twitter.com/VeRJuhfR9q

— Football Club Rostov (@rostovfc) 10 июля 2018 г.

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