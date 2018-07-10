Ещё
Игроки сборной Исландии вернулись в «Ростов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки сборной Исландии вернулись в «Ростов» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Футболисты сборной Исландии вернулись в расположение «Ростова». Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон принимали участие в чемпионате мира-2018. Ингасон провел два матча, Сигурдссон и Сигурдарсон сыграли во всех трех играх группового турнира.
Сборная Исландии не смогла выйти из группы, набрав только 1 очко (1:1 с Аргентиной, 0:2 с Нигерией и 1:2 с Хорватией).
🇮🇸🇮🇸🇮🇸 Смотрите, кто приехал 🤗#мыростов pic.twitter.com/VeRJuhfR9q
— Football Club Rostov (@rostovfc) 10 июля 2018 г.
Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей
Спорт-Экспресс: последние новости
Шведские болельщики: "Спасибо, Россия!". Видео Сотрудница полиции была госпитализирована во время беспорядков после поражения Бельгии от Франции Россия - Хорватия: Вида - восьмой хорват, забивавший на ЧМ-2018. Больше авторов голов только у Бельгии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
«Футбольному чуду» России пришел конец135
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение