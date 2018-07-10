Ещё
Рамиль Гайсин: «Россия может на равных играть с лидерами мирового регби-7»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рамиль Гайсин: «Россия может на равных играть с лидерами мирового регби-7» 

SPORT24.ru 9 часов назад
Полузащитник сборной России по регби-7 Рамиль Гайсин в интервью пресс-службе Федерации регби России прокомментировал выступление команды на этапе чемпионата Европы в английском Эксетере..
— Этап чемпионата Европы в Эксетере показал, что мы готовы играть и выигрывать! — сказал Рамиль Гайсин. — Мы доказали, что в первых двух турах сборную России преследовало какое-то невезение. Сейчас подбор игроков очень хороший, мы показываем сыгранность, понимаем друг друга на поле. Я считаю, что мы можем играть на равных с лидерами мирового регби-7. Хочу поблагодарить болельщиков и тех людей, кто смотрит наши матчи и переживает за сборную России. Спасибо вам!
SPORT24.ru: последние новости
Азар: "Бельгия была самой зрелищной командой этого чемпионата мира" Гризманн: "Дешам - просто супер! Такие советы дает только он" «Дзюба или Месси? Конечно, наш шкаф». Кокорин зажег, общаясь с фанатами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию430
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение