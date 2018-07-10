Рамиль Гайсин: «Россия может на равных играть с лидерами мирового регби-7»

Полузащитник сборной России по регби-7 Рамиль Гайсин в интервью пресс-службе Федерации регби России прокомментировал выступление команды на этапе чемпионата Европы в английском Эксетере..

— Этап чемпионата Европы в Эксетере показал, что мы готовы играть и выигрывать! — сказал Рамиль Гайсин. — Мы доказали, что в первых двух турах сборную России преследовало какое-то невезение. Сейчас подбор игроков очень хороший, мы показываем сыгранность, понимаем друг друга на поле. Я считаю, что мы можем играть на равных с лидерами мирового регби-7. Хочу поблагодарить болельщиков и тех людей, кто смотрит наши матчи и переживает за сборную России. Спасибо вам!