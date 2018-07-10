Мирослав Ромащенко: «Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности»

— Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был Настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах — это прискорбно, но обьяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова все так же пустая — это беда, — написал Ромащенко в своем Фейсбуке.

Ромащенко ответил Канчельскису Канчельскис: «За два года обыграли одну нормальную команду — Испанию. И теперь кричим „Ура, ура“?! // Канчельскис: „Сборная России последние 10 лет держится на Акинфееве“ // Канчельскис — о Черчесове: „Переобуваться? У меня нет проблем с обувью“ // Канчельскис: „Обыграли только детский сад и Египет рано кричать ура-ура“ // Канчельскис о победе России в матче открытия ЧМ-2018: „Против таких пленных, как Саудовская Аравия, и мы бы смогли сыграть“