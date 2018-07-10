Ещё
Мирослав Ромащенко: «Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мирослав Ромащенко: «Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко вновь ответил на критику главного тренера национальной команды со стороны Андрея Канчельскиса.
— Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был Настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах — это прискорбно, но обьяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова все так же пустая — это беда, — написал Ромащенко в своем Фейсбуке.
Ромащенко ответил Канчельскису Канчельскис: «За два года обыграли одну нормальную команду — Испанию. И теперь кричим „Ура, ура“?! // Канчельскис: „Сборная России последние 10 лет держится на Акинфееве“ // Канчельскис — о Черчесове: „Переобуваться? У меня нет проблем с обувью“ // Канчельскис: „Обыграли только детский сад и Египет рано кричать ура-ура“ // Канчельскис о победе России в матче открытия ЧМ-2018: „Против таких пленных, как Саудовская Аравия, и мы бы смогли сыграть“
Спорт-Экспресс: последние новости
Шведские болельщики: "Спасибо, Россия!". Видео Сотрудница полиции была госпитализирована во время беспорядков после поражения Бельгии от Франции Валерий Баринов: "Некоторые хорваты наголову выше наших. Но они дрогнут и Россия пройдет дальше"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение