Сборная Швейцарии по футболу планирует базироваться в Тольятти

Футболисты оставили сувениры на память

После чемпионата мира по футболу Тольятти может стать одной из баз сборной Швейцарии по футболу. Об этом сообщили в департаменте информационной политики правительства Самарской области.

— Тренерский штаб команды высоко оценил условия, которые обеспечили в автограде для спортсменов. Они пожелали вернуться в 63 регион, — пояснили представители ведомства.

Иностранные гости приехали в Тольятти 11 июня. Их встречали хлебом и солью. Спортсменов разместили в четырехзвездочном отеле «Лада Резорт». Для них подготовили номера в молочно-фиолетовых и оливковых тонах с видом на Волгу. Это люксы площадью 44 квадратных метра. Номер делится на спальню и гостиную.

Для тренировок спортсменам предоставили стадион «Торпедо». Футболисты смогли оценить качество газона на поле 12 июня. Ее посетили больше тысячи россиян.

Швейцария провела три игры на чемпионате мира. 17 июня в Ростове-на-Дону они встретились с командой Бразилии. Встреча закончилась ничьей, 1:1. 22 июня в Нижнем Новгороде футболисты обыграли сербов со счетом 2:1. Третью игру, против сборной Коста-Рики, которая состоялась 27 июня в Нижнем Новгороде, швейцарцы также свели к ничье, 2:2. Это позволило команде принять участие в плей-офф. 3 июля сборная с минимальным счетом уступила команде Швеции.