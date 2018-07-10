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Сборная Швейцарии по футболу планирует базироваться в Тольятти
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Сборная Швейцарии по футболу планирует базироваться в Тольятти 

63.ru 9 часов назад
Фото: 63.ru
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После чемпионата мира по футболу Тольятти может стать одной из баз сборной Швейцарии по футболу. Об этом сообщили в департаменте информационной политики правительства Самарской области.
— Тренерский штаб команды высоко оценил условия, которые обеспечили в автограде для спортсменов. Они пожелали вернуться в 63 регион, — пояснили представители ведомства.
Иностранные гости приехали в Тольятти 11 июня. Их встречали хлебом и солью. Спортсменов разместили в четырехзвездочном отеле «Лада Резорт». Для них подготовили номера в молочно-фиолетовых и оливковых тонах с видом на Волгу. Это люксы площадью 44 квадратных метра. Номер делится на спальню и гостиную.
Для тренировок спортсменам предоставили стадион «Торпедо». Футболисты смогли оценить качество газона на поле 12 июня. Ее посетили больше тысячи россиян.
Швейцария провела три игры на чемпионате мира. 17 июня в Ростове-на-Дону они встретились с командой Бразилии. Встреча закончилась ничьей, 1:1. 22 июня в Нижнем Новгороде футболисты обыграли сербов со счетом 2:1. Третью игру, против сборной Коста-Рики, которая состоялась 27 июня в Нижнем Новгороде, швейцарцы также свели к ничье, 2:2. Это позволило команде принять участие в плей-офф. 3 июля сборная с минимальным счетом уступила команде Швеции.
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