«Многое, о чем предупреждали, оказалось ложью». Англичанам нравится в России

— На этом турнире мы добились много. Впереди важная игра. Раздувать тут ничего не надо, все понятно без лишних слов. Мы должны побеждать.

— Мы наслаждаемся футболом, приездом в Россию. Мы одна из самых молодых команд турнира, опыта у нас немного, но мы забрались практически на самый верх. Честно говоря, не знали, насколько далеко команда может пройти. Игроки голодны до побед. Мы гордимся футболом, который здесь показываем. Чего с нами тут не было: нам приходилось дожидаться последних минут, чтобы забить, мы доминировали в течение матча, даже били пенальти. В общем, прошли через все. Мы впервые за долгие годы победили в четвертьфинале, это дорогого стоит.

— Представляете, как в Англии люди сходят с ума?

Гарет Саутгейт:

— Думаю, это нормально. В течение моей карьеры не помню, чтобы сборную так поддерживали. Но мы так далеко и не проходили. Мы долгие годы страдали, не показывали хорошего футбола. А сейчас у нас молодая команда без особого опыта, котрая демонстрирует неплохие результаты. Спорт может и должен объединять людей. Чувствуем, что дома в нас верят.

Джордан Хендерсон:

— Так я вам и рассказал о нашем плане на матч. У них в средней линии действительно собраны фантастические футболисты, это блестящая команда. Они работают вместе как единый организм. Против Модрича я играл несколько раз, он один из самых сильных хавбеков, которому я противостоял.

Гарет Саутгейт:

— Добавить особо нечего. Хорватский футбол удивителен. Население у страны небольшое, а состав просто выдающийся. Поражен боевым духом хорватов.

— Суммарно Хендерсон не проигрывал в сборной 30 матчей подряд. О чем это говорит?

Гарет Саутгейт:

— Я держу его в хорошей форме! Джордан — футболист, которого много недооценивали, не все сразу рассмотрели его талант. В «Ливерпуле» он стал большим игроком и капитаном, в него поверили тренеры. У него необычайный талант. Качественно он вышел на новый уровень. Он хорош в опасных ситуациях, он быстро мыслит и двигается. Он играет очень хорошо. У него уже есть уверенность в международных матчах. Он лидер сборной Англии.

Джордан Хендерсон:

— Кто-то говорил на днях об этом. Я выигрываю как часть команды, а не один. Пытаюсь быть лидером, хочу побеждать вместе с командой. Один в поле не воин. Я просто делаю свою работу, чтобы помогать команде. Для меня самое главное — и дальше продолжать выигрывать и приносить пользу.

— Вы играли в сборной, когда она в последний раз попала в полуфинал большого турнира (Евро-1996). Этот опыт вам поможет?

Гарет Саутгейт:

— Не думаю, что нам обращаться к старому. По ощущению, игроки ведут себя так, как мы тогда себя. Тогда была более опытная команда. Было тактическое понимание происходящего, индивидуальностей было много. В составе тогда играли шесть капитанов клубов.

Мы подходили к турниру так же, но мы постоянно растем и становимся лучше. Мы вышли в полуфинал, но готовились ко всем матчам одинаково.

Гарет Саутгейт:

Приятно, что его считают опасным. Он участвует практически во всех в наших атаках, Рахим играет большую роль в команде. Мы ценим его очень высоко.

— Что вы чувствуете, когда болельщики вновь начали скандировать «football is coming home» (футбол возвращается домой — англ.)?

Гарет Саутгейт:

— Я не слышал этого чанта 20 лет. Все это время было немного обидно, а теперь мы счастливы.

Джордан Хендерсон:

— Это особое ощущение, люди ждут нас в Англии и прекрасно здесь поддерживают. Это вдохновляет и объединяет нашу страну.

— Англия близка к победе на еще одном ЧМ. Другие возрастные группы уже самые сильные в мире (U-21, U-17).

Джордан Хендерсон:

— Во всех возрастных группах у нас фантастические игроки, молодые перспективные ребята. Смотрю на них и понимаю, что они уже многого добились и не останавливаются на достигнутом. Чемпионат мира — это пиковый турнир. Кроме этого надо развиваться на Евро и на клубных соревнованиях.

Гарет Саутгейт:

— Я принимал участие в написании всех программ подготовки сборных Англии. Думаю, успехи будут и дальше. Клубные академии воспитывают отличных парней. Но нам надо улучшать показатели. Надо развиваться дальше.

В нашей команде молодые составляют костяк, но есть и более возрастные игроки. Думаю, многие из юношей в скором попадут в первую команду и нам серьезно помогут. Для дальнейшего прогресса нам необходимо постоянно доходить как минимум до стадии полуфиналов.

— Как так получилось, что костяк — молодой и неопытный?

Гарет Саутгейт:

— У нас есть футболисты, которые взяли трофеи в этом году, выступали на крупных финалах. Джесси Лингард Маркус Рэшфорд уже победили в Лиге Европы, хотя по сути еще молоды.

Главное, чтобы команда играла на максимуме возможностей. Дело даже не в возрасте. И еще важно ничего, если все получается. Но выходить на новый уровень все равно нужно. С каждый последующим матчем на ЧМ мы сталкиваемся с нарастающим давлением.

— Мы знаем о традиции английского чаепития. Перед турниром на базе вам подарили самовар. Пили чай по-русски?

Гарет Саутгейт:

— Англичанин, который к чаю не подходит, редкий человек. У нас есть люди из Йоркшира, которые даже привезли с собой свой чай. Нас здесь принимают фантастически, такое гостеприимство, я благодарен всем. Куда бы мы не приехали, все круто, высший класс. Россияне нас здорово принимали. Перед поездкой в Россию знал, что многое, о чем предупреждали, окажется ложью. Так и оказалось.

— Какое самое главное изменение заметили после того, как Саутгейт возглавил команду?

Джордан Хендерсон:

— С первого дня тренер привнес особую идентичность. После этого мы поняли, как теперь должны действовать. Гарет привнес много нового. Мы себя по-новому воспринимаем. По сравнению со старым тренером, у нас все другое. Вы видите это на поле. Мне кажется, сейчас это самая единая сборная Англии за много лет. Слава богу мы прошли в полуфинал, теперь надо попасть в финал.

Гарет Саутгейт:

— Иногда необходимо пережить трудные времена, пройти через поражения, чтобы стать лучше. Мы решили проанализировать ошибки не только двухлетней давности, но и последних 10 лет. Рад, что ФА нашла деньги на подготовку и развитие сборных, что у нас улучшилось качество медперсонала.

Мы просмотрели сотни матчей наших соперников. И своих тоже. Нам и дальше надо быть единой командой. Моя команда еще не на пике, со временем они станут только сильнее.

— Уже рассказали, как вашим нападающим пройти Деяна Ловрена?

Джордан Хендерсон:

— Он высококлассный защитник, последние несколько лет играет блестяще, а крайние полгода — это вообще фантастика. Деян справился с критикой и показал свой истинный уровень. Ловрен играет агрессивно, хорош в воздухе. Мне это нравится. Замечу, что он хороший человек, в раздевалке «Ливерпуля» он один из лидеров. В клубе мы дружим, я желаю ему удачи, но надеюсь, что дальше он не пройдет.

— Чем опасная сборная Хорватии?

Гарет Саутгейт:

— Хорватия любит получать мяч, отбирать его у противника. Уних хорошие фланги и мощный кулак в середине. Они быстры, шикарно используют диагональные передачи. Их нападающие умеют забивать с дальней дистанции. Мы хорошо знакомы с их сильными с слабыми сторонами.

За кого вы будете болеть в матче Хорватия — Англия?