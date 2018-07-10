Номинация «Памятники Древнего Пскова» находится на рассмотрении в ИКОМОС 

В комитете по культуре администрации Псковской области прокомментировали информацию об исключении номинации «Кремли России» из предварительного списка: «Из предварительного списка Всемирного наследия России, в который включают памятники материальной культуры, претендующие на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, была исключена номинация „Кремли России“. „Совместно с субъектами России и комиссией России по делам ЮНЕСКО проведена работа по пересмотру объектов культурного наследия, ранее включенных в предварительный список Всемирного наследия России. По итогам было принято решение об исключении из него номинации „Кремли России“, — заявили 6 июля в интервью ТАСС представители пресс-службы министерства культуры РФ. Однако в министерстве заверили, что работа по продвижению Кремлей в Список всемирного наследия продолжится. „Они остались в предварительном списке, просто не в рамках общей номинации, а по отдельности“, — сослался комитет по культуре на информацию пресс-службы Минкульта. В связи с появившейся информацией в региональном ведомстве уточнили, что номинационное досье „Памятники древнего Пскова“ на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в состав которой входит 18 памятников, в том числе и Троицкий собор, признана Центром всемирного наследия ЮНЕСКО полным и соответствующим формату заявки. В настоящее время номинация передана на рассмотрение в ИКОМОС (ICOMOS, Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы „ВКонтакте“, „Телеграме“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.