Кто из последних четырех «заслуживает» победы на ЧМ?

Спортивные достижения оценивают специалисты и спортивные редакторы. Но у любого большого спортивного успеха или поражения есть символический смысл, влияющий на все общество. Какая из четырех оставшихся стран с нефутбольной точки зрения «заслуживает» победы на чемпионате мира по футболу?

Смерть спойлерам!

Лучшей игрой чемпионата мира по футболу этого года (по крайней мере, в «драматургическом» отношении) был последний четвертьфинальный матч между Россией и Хорватией. К счастью, на этот раз впечатления от него мне не испортили дурацкие оповещения, хотя все время с 20 часов субботы и до воскресного утра, когда я наконец посмотрел игру, мне приходилось очень осторожничать. Моя правая рука была готова в любую минуту заслонить правый угол монитора, где появляются коварные оповещения. Я был готов в любой момент зажмурить глаза при взгляде на телефон и планшет, где эти оповещения выскакивают без всякого предупреждения из верхнего края дисплея.

Уйти оффлайн я не мог и работал онлайн. В 2018 году уже должны были придумать одну единственную кнопку для временного отключения всех оповещений на всех устройствах. Несколько раз за этот турнир проклятые оповещения уже испортили мне впечатление от сенсационного проигрыша двух финалистов прошлого чемпионата мира по футболу: Германии и Бразилии. Однако с субботней игрой все обошлось, и в воскресенье утром мне удалось посмотреть в моем любимом режиме «как вживую» запись прямой трансляции, сделанную немецким телеканалом ARD и прокомментированную выдающимся Гердом Готтлобом. (Кто любит «ночные» игры НХЛ, тот привыкает к режиму «как вживую» как к чему-то естественному и не позволяет ломать свой график ради просмотров настоящих «прямых» трансляций).

Главный человек игры

Самой яркой фигурой игры, по-моему, был не один из 22 игроков на поле (или чередующихся), а российский тренер Станислав Черчесов . Инструкции своим игрокам он выкрикивал через все поле, чуть не лопаясь от напряжения, на грани инфаркта, но зато вместо бурной радости демонстрировал стоическое спокойствие во время забитых голов. Было восхитительно наблюдать, как Черчесов бодрил и возбуждал публику (!) каждый раз, когда у российской сборной что-то не получалось, и когда ей больше всего была нужна поддержка десятков тысяч российских болельщиков на трибунах.

Да, вы прочитали верно: тренеру приходилось побуждать трибуны к тому, чтобы они делали то, для чего пришли, то есть безудержно поддерживали свою команду в самые трудные моменты. У Черчесова это (на время) получилось два раза, и вскоре россияне чудом почти на последней минуте сравняли счет в дополнительное время, когда их поражение казалось уже неизбежным. Нечто подобное повторилось во время серии пенальти. В конечном итоге этого не хватило («наказание за неверие?»), однако «фокус с возбуждением трибун» (в направлении трибун!) у тренера получился великолепно. Это было одно из интереснейших зрелищ на этом чемпионате.

Мы, славяне, такие: возбуждаемся тогда, когда у нас все получается. А когда случается первая неудача, тут же поддаемся пораженческим настроениям, депрессии и катастрофическим прогнозам. Это касается не только футбола, но и общественной жизни. В этом мы такие же инфантильные и незрелые, как латиноамериканцы. Просто это другая форма инфантильности и незрелости.

Большие народы — народы спесивцев?

Во время крупных спортивных мероприятий я всегда болею за малые народы. Все потому, что я захожу на интернет-форумы, и если вдруг какой-то крупный турнир выигрывает один из «великих народов», становится невыносимо читать болельщиков из этой страны — так они важничают.

Поэтому во время чемпионата мира или Олимпиады я никогда не болею за Канаду, США или Россию. Пусть лучше — если не мы — побеждают, например, финны, шведы или чехи. Но, пожалуйста, только не «великие народы»!

Так, недавно на одном хоккейном форуме один российский болельщик убеждал меня, что в августе 1968 года оккупанты на самом деле пришли освободить нас. Мол, это было неизбежно, а для словацкого народа еще и полезно — буквально идеальный выход. И если я думаю по-другому, то только потому, что мозги мне промыла западная пропаганда. Он же, из далекой России, может точно сказать, что и как в Словакии было на самом деле. Уж точно лучше, чем я — тот, кто живет в городе, по улицам которого ездили танки оккупантов. Такими же наглыми, спесивыми и невежественными бывают и канадские и американские хоккейные болельщики (за исключением всегда приятных и шутливых калифорнийцев, болеющих за мою любимую команду «Лос-Анджелес Кингз»).

Один из страшных грехов

Для латиноамериканцев я готов сделать исключение, и мне хотелось, чтобы титул завоевали аргентинцы или бразильцы. Да, это «большие народы», но при этом материально необеспеченные, страдающие от коррупции и преступности. Кто не пожелал бы тамошнему населению хотя бы «компенсацию» в виде спортивной победы? С другой стороны, в латиноамериканцах неприятно (это проявление упомянутого инфантилизма) то, что футбол для них — дело жизни и смерти. Они забыли, что это «всего лишь» спорт или искусство, то есть метафора жизни, а не она сама. Когда смотришь на латиноамериканские команды, с каким фанатизмом они поют перед играми свой государственный гимн, охватывает страх и ужас. Расправа над колумбийским защитником, который на чемпионате мира по футболу в 1994 году забил автогол, в дополнительных комментариях не нуждается.

Не является ли одним из главных грехов самодовольство? Стоит отдать должное немецкому тренеру Лёве за то, что одной из причин провала его команды на чемпионате он признал Selbstherrlichkeit (в переводе — самоуверенность, но в нашем контексте, пожалуй, наиболее подходящим словом будет самодовольство). Он заметил его у своих игроков еще перед первым матчем Германии с Мексикой (и уже в нем немцы, к удивлению, проиграли 0:1). По-настоящему велик тот народ, который умеет признавать собственные недостатки, ошибки, просчеты. С 1945 года немцы непрерывно демонстрируют эту способность. Возможно, они где-то даже перебарщивают с самообвинениями, а чрезвычайную (излишнюю?) приветливость канцлера Меркель к мигрантам (включая даже экономических) нужно воспринимать как часть общей исторической тенденции Германии «искупить собственные грехи прошлого».

Мультикультурные дилеммы

Кто ненавидит поборников мультикультурализма и саму его идею (судя по интернет-форумам, может показаться, что это большая часть словаков), должен ненавидеть еще и футбол. На самом деле если бы сторонники мультикультурализма захотели найти инструмент пропаганды, то вряд ли они нашли бы нечто лучше высококлассного международного футбола.

Футболисты сборной Франции радуются забитому голу

Давайте рассмотрим четыре команды полуфинала. В составе сборных Франции, Бельгии и Англии мы найдем негров черных, как уголь. От таких любого «национально сознательного» гражданина может кондрашка хватить. И только хорватская сборная «чиста» с этнической точки зрения, как принято в наших краях, и как полагается достойному представителю посткоммунистического мира. Правда, со «славянством» хорватов все тоже не до конца однозначно: вот уже два раза победу в серии пенальти на этом первенстве им приносил Иван Ракитич . Этот игрок родился в Швейцарии и вплоть до 21 года представлял именно эту страну. Только позже он решил перейти в «команду своих предков» (в первую очередь, чтобы порадовать отца) и, похоже, сделал правильно.

Как назло, патриотически настроенным россиянам пришлось закрыть глаза на то, что главной фигурой четвертьфинальной игры между Россией и Хорватией вместо тренера Черчесова мог стать «хоть и белый», но единственный из российской сборной (по словам немецкого комментатора) не говорящий по-русски Марио Фернандес . Этот игрок родом из Бразилии представляет Россию с 2016 года. В четвертьфинале он сначала в дополнительное время сравнял счет и спас тем самым Россию от падения в пропасть, однако в решающей серии пенальти вместе со Смоловым не смог забить и решил судьбу команды. (Не) малая спортивная трагедия с мультикультурным акцентом.

Внимания стоит и «турецкий скандал» в немецкой сборной. Два члена немецкой сборной турецкого происхождения, Озиль и Гюндоган, перед чемпионатом мира по футболу, а также в преддверии турецких выборов появились на пропагандистских фотографиях вместе с турецким «полудиктатором» Эрдоганом. Гюндоган даже подарил ему свою майку с автографом и посвящением: «Моему президенту!» Возмущенные массы немецких болельщиков потребовали исключить обоих игроков из немецкой сборной, и их обоих вызвал к себе во дворец на ковер сам президент Германии (не футбольный, а настоящий!) Штайнмайер. Но и после этого никаких внятных оправданий из уст этих двух «турецких немцев» (или «немецких турок»?) так и не прозвучало. Тренер Лёв и генеральный менеджер Бирхофф не раз заступались за них перед возмущенными болельщиками (правда, после провала на чемпионате Бирхофф начал в этом вопросе лавировать). Однако я не хочу вдаваться в эти дилеммы.

Страдаю, когда болею за обоих

Словацкие футболисты не смогли пробиться на турнир, поэтому часто, когда я смотрю матчи чемпионата мира по футболу этого года, у меня нет фаворита, и победы я желаю обеим командам. Мне было жалко все команды, которые выбыли в одной восьмой финала и четвертьфинале, потому что я до сих пор помню, как больно было, когда в одной восьмой ЧМ 2010 из ЮАР домой нас отправили Нидерланды (хотя мы сами до этого отправили домой действующих чемпионов мира).

Поэтому смотреть четвертьфинал России и Хорватии было, с одной стороны, интересно, а с другой, мучительно, потому что победы я желал обеим командам. Те же чувства я буду испытывать сегодня вечером во время игры Франция — Бельгия. Обе команды, бесспорно, заслужили выхода в финал. Пожалуй, нейтральный болельщик может все-таки склониться в сторону «меньшего (дву) народа», то есть Бельгии, которая за свою историю еще не видывала такого успеха.

Болельщики сборной Англии

Я знаю только то, кого я не хочу видеть победителем — Англию. Уж простите меня, леди и джентльмены. Но если самый важный спортивный трофей выиграет народ, который своим неразумным Брекситом вверг Европейский Союз в еще больший кризис, это будет просто безнравственно. Да, хорошо, что вчера, помимо других, в отставку подал развязный министр иностранных дел Джонсон, который своим примитивизмом мог бы смело конкурировать с Мечиаром или Трампом. Но в качестве «наказания за Брексит» этого еще не достаточно. Вот поражение, которое Англии нанесла карликовая Исландия на чемпионате Европы в 2016 году непосредственно после Брексита, было сладким! Если Великобритания передумает покидать ЕС, то я не буду возражать, чтобы «в награду» англичане выиграли следующий нетрадиционно предрождественский чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Кому из них пожелать победы?

Кто из четырех команд, оставшихся к вечеру воскресенья, с нефутбольной точки зрения «заслуживает» стать чемпионом мира? Прекрасно уже то, что в финале точно будет играть один из столпов Европейского Союза — Франция или Бельгия. Разве не заслуживают французы триумфа хотя бы потому, что в прошлом году выбрали своим президентом такого способного и ратующего за европейскую идею политика, как Эммануэль Макрон ? Конечно, заслуживают. А если вспомнить волну отвратительных террористических актов, которые в последние годы несколько раз происходили в обеих странах, то каждая из них, по-моему, заслужила выхода в финал и титул чемпиона.

Таким образом, в финале должна играть Франция против Хорватии или Бельгия против Хорватии. И кто бы из них ни выиграл, будет хорошо. Иными словами, снова, даже в последнем самом важном матче футбольного сезона, мне не за кого болеть! Пусть выиграет любой из этих пар, и я буду радоваться вместе с ним. Правда, одновременно я буду грустить вместе с проигравшим, как это было позавчера после игры России и Хорватии.

Если чемпионами мира станут французы или бельгийцы, это будет символическая победа идеи Европейского Союза, и я уверен, что ЕС — это самое лучшее, что создал европейский дух в 20 веке. Мы должны беречь это сокровище и охранять во имя будущего. (Несмотря на порой безумные выдумки европейских бюрократов. Все это только временные препятствия на правильном и неизбежном пути, от которого никто не должен нас отвратить.)

Я надеюсь, что финала Франция — Англия или Бельгия — Англия не случится, поскольку тогда символика подобной дуэли будет просто вопиющей. «ЕС против Брексита!» Это была бы «борьба на острие ножа» между одной страной, которая максимально символизирует ЕС, и той, которая его позорно отвергла. Нужен ли ЕС очередной всплеск этих страстей? Пожалуй, нет.

А что если чемпионами мира станут хорваты? Тогда мы получим бесспорное доказательство того, что даже маленький славянский народ (в Хорватии меньше жителей, чем в Словакии!), несмотря на свои очевидные недостатки (усташское прошлое, с которым хорваты и даже сам генеральный менеджер их футбольной сборной Шукер до сих пор борется, как мы с Тисо; вспомним также чарующие, но немилосердно дорогие приморские курорты), может достичь мирового успеха. (На индивидуальном уровне год за годом это подтверждает одетый в желтую майку Саган.) Триумф хорватов имел бы символическое ободряющее значение даже для нашей Словакии.