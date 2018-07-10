Мы его не ценили, а он вернулся становиться чемпионом мира. Переобуваемся снова

Витселя, пока он играл в «Зените» , пинали невероятно часто. Не на поле, там он не позволял этого никому, а на словах. Стоит дорого, толку мало — основная мысль людей, которые понимают только непродвинутую статистику, графы «голы» и «передачи» как показатель эффективности, кто не защитник и не вратарь.

К этим людям никаких вопросов (побольше бы хотя бы таких осталось с футболом после чемпионата мира! Чтобы любить смотреть и болеть за Акинфеева, Зобнина и Газинского каждую неделю), важно просто зафиксировать: на «Зенит» нападали за потраченные на Витселя 40 миллионов, а сам бельгиец в это время спокойно не позволял соперникам нападать на «Зенит» — это уже снова на поле.

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Халк стоил еще дороже — об этом напоминали и тут же открывали его цифры с голами и передачами на Дзюбу, после которых Артем расцветал так же, как на чемпионате мира, только на более долгий период. А главным воспоминанием о Витселе так и остался его гол «Спартаку» , именно с того матча один из основных его зенитовских кадров — где он показывает свою неалбанскую птичку, которая машет крылышками.

Аксель Витсель — игрок, которого ценят не болельщики, а тренер. И это, кто бы посмел поспорить, гораздо важнее. Потому что такой центральный полузащитник позволяет играть другим. В «Зените» стали по-доброму вспоминать о Витселе, когда он ушел — как об офис-менеджере, который делал что-то незаметное со стороны без особой громкой благодарности, а когда уволился — все почувствовали, что каждому ходить для себя за скрепками не очень приятно.

Оказалось, что креатив в атаке восполнить можно: если есть зажигательный Жулиано или переродившийся Кокорин. А вот в центре поля ни Луческу, и ни Манчини так и не нашли идеального функционера. Витсель бы мог все время поддерживать Паредеса и уж тем более ни в коем случае не пускать на поле персонажей вроде Эрнани.

Роберто Мартинес все это о своем игроке, конечно, знал. Поэтому нисколько не удивительно, что Аксель — основной игрок сборной Бельгии даже несмотря на то, что уехал в чемпионат Китая. Сила Витселя — ум, а не что-то другое. Видеть и оценивать позицию он в «Тяньцзине» не перестал.

Мартинесу нужен Витсель, потому что он дает возможность креативить остальным. Когда-то в «Бенфике» Аксель был хорош и в придумках, но позже специализировался и развил свой талант вспомогательного, но необходимого элемента в механизме.

Поэтому Наинголлан, у которого есть проблемы с тонким пониманием предстоящих событий и дисциплиной, дома, а Аксель Витсель — в основном составе на полуфинал. И сто процентов он проведет этот матч и следующий, за какую бы медаль ни играли, от начала до конца.