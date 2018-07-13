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Букмекеры резко повысили котировки на матч Франция — Хорватия
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Букмекеры резко повысили котировки на матч Франция — Хорватия 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекерская компания bwin Россия предложила повышенные суперкоэффициенты на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Некоторые из предложений доступны у легальных букмекерских компаний России, однако коэффициенты по событиям ниже предложенных bwin. Для заключения пари необходимо зарегистрироваться в качестве игрока на сайте букмекера.
Суперкоэффициенты bwin доступны по всем крупным событиям. Для выбора необходимо зайти на bwin.ru, выбрать раздел «Суперкоэффициенты» и заключить пари. * Коэффициенты могут измениться ближе к началу матча. Игра пройдёт 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
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