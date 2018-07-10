Предскажи исход полуфинала Франция — Бельгия и получи фрибет

«Чемпионат» совместно с «Фонбет» дарит по 500 рублей каждому, кто угадает один из исходов полуфинального матча чемпионата мира — 2018 Франция — Бельгия, который состоится сегодня и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Бельгия является самой результативной командой турнира. Подопечные Роберто Мартинеса отличились 14 раз. Андрес Кунья уже обслуживал матч французов в России, в игре между «трёхцветными» и Австралией было назначено 2 пенальти и показано 4 жёлтые карточки. Три года назад сегодняшние соперники встречались на «Стад де Франс», выдав концерт, по итогам которого Азар с компанией добились выездной победы со счётом 4:3.

Для участия необходимо оставить комментарий здесь с вашим прогнозом только по одному из исходов. В случае публикации комментария на несколько исходов активным будет считаться исключительно первый. Выбор следующий:

— Результат в основное время

— Автор первого забитого мяча

— Точный счёт

— Какой игрок получит жёлтую карточку

— На какой минуте будет забит последний гол Кроме того, нужно выполнить следующие условия:

— До начала матча прислать на freebet@championat.com ваш логин на «Чемпионате», номер мобильного телефона и в теме письма указать «фрибет», а также матч, на который сделан прогноз

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«Фонбет» дарит фрибет только новым игрокам в случае верного прогноза.