Ещё
Предскажи исход полуфинала Франция — Бельгия и получи фрибет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предскажи исход полуфинала Франция — Бельгия и получи фрибет 

Чемпионат.com 9 часов назад
«Чемпионат» совместно с «Фонбет» дарит по 500 рублей каждому, кто угадает один из исходов полуфинального матча чемпионата мира — 2018 Франция — Бельгия, который состоится сегодня и начнётся в 21:00 по московскому времени.
Бельгия является самой результативной командой турнира. Подопечные Роберто Мартинеса отличились 14 раз. Андрес Кунья уже обслуживал матч французов в России, в игре между «трёхцветными» и Австралией было назначено 2 пенальти и показано 4 жёлтые карточки. Три года назад сегодняшние соперники встречались на «Стад де Франс», выдав концерт, по итогам которого Азар с компанией добились выездной победы со счётом 4:3.
Для участия необходимо оставить комментарий здесь с вашим прогнозом только по одному из исходов. В случае публикации комментария на несколько исходов активным будет считаться исключительно первый. Выбор следующий:
— Результат в основное время
— Автор первого забитого мяча
— Точный счёт
— Какой игрок получит жёлтую карточку
— На какой минуте будет забит последний гол  Кроме того, нужно выполнить следующие условия:
— До начала матча прислать на freebet@championat.com ваш логин на «Чемпионате», номер мобильного телефона и в теме письма указать «фрибет», а также матч, на который сделан прогноз
— Зарегистрироваться в «Фонбет»
«Фонбет» дарит фрибет только новым игрокам в случае верного прогноза.
Чемпионат.com: последние новости
Льорис: опыт может стать преимуществом сборной Франции в финале Гризманн: Дешам даёт невероятно классные советы, он — уникальный человек Де Брёйне: Мбаппе провёл хорошую игру, но не показал чего-то особенного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
«Футбольному чуду» России пришел конец135
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение