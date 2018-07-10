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«Ливерпуль» продлил контракт с вингером
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«Ливерпуль» продлил контракт с вингером 

LiveSport.Ru 8 часов назад
«Ливерпуль» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с вингером Гарри Уилсоном.
Подробности соглашения «красных» с 21-летним футболистом не разглашаются. Известно лишь то, что договор является долгосрочным.
«Очень рад, что подписал новый контракт. Когда мне только сделали предложение, я был немного шокирован. Хотелось все разложить по полочкам, а уже после этого ставить подпись.
Теперь же все сделано правильно. Я чувствую, что теперь могу сосредоточиться на футболе. Постараюсь произвести впечатление на тренерский штаб», — заявил Уилсон.
Отметим, что Уилсон вернулся в «Ливерпуль» к началу предсезонной подготовки, проведя последние полгода в аренде в «Халл Сити». Он забил семь голов в 13 матчах за «тигров».
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