«Локомотив» подписал трехлетний контракт с Идову 

Бывший защитник «Амкара» Брайан Идову продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Москвичи объявили о подписании контракта с игроком сборной Нигерии на три года.
”Очень рад перейти в «Локомотив». С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде на сборах. В детстве смотрел матчи «Локо» в Лиге чемпионов — против «Реала», «Интера». Вся страна гордилась командой! В составе «железнодорожников» хорошо знаком с Александром Коломейцевым, с которым мы вместе играли в Перми. Остальных ребят знаю по матчам «Амкара» против «Локомотива», — цитирует Идову официальный сайт «железнодорожников».
Идову отыграл три матча на ЧМ-2018 за сборную Нигерии.