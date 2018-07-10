«Локомотив» подписал трехлетний контракт с Идову

Идову отыграл три матча на ЧМ-2018 за сборную Нигерии.

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