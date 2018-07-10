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Китай и Узбекистан впервые примут участие в международном конкурсе «Военное ралли-2018» в Кызыле
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Китай и Узбекистан впервые примут участие в международном конкурсе «Военное ралли-2018» в Кызыле 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Команда Китая будет принимать участие в гонке по бездорожью на своих автомобилях «Богатырь»EQ2150, все остальные поедут на военной технике российского производства — машинах «Урал», «КамАЗ» и «Тигр».
Военные водители Китая и Узбекистана впервые примут участие в международном конкурсе «Военное ралли — 2018», которое состояться в Кызыле.
В этом году в состязаниях примут участие команды от России, Египта, Китая и Узбекистана.
Команда Китая будет принимать участие в гонке по бездорожью на своих автомобилях «Богатырь»EQ2150, все остальные команды поедут на военной технике российского производства — автомобилях «Урал», «КамАЗ» и «Тигр».
Соревнования будут состоять из индивидуальной и командной гонки, гонки с преследованием и огневого этапа.
Прибытие команд стран участниц запланировано на 19 июля. Всех участников соревнований размесят на территории воинской части. До открытия торжественной церемонии, которая состоится 29 июля на центральной площади Арата, командам и техническому персоналу предстоит принять технику, ознакомиться с маршрутом и провести ряд тренировок на незнакомой местности.
Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа на горном полигоне Кара-Хаак.
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