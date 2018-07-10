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Послание об «ошибке» в матче России и Хорватии начало распространяться по сети
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Послание об «ошибке» в матче России и Хорватии начало распространяться по сети 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Во «ВКонтакте» резко начало распространяться сообщение о якобы грубой ошибке во время матча футбольного матча Россия — Хорватия, которое подхватили паблики самой разной тематики.
В послании, которое дословно копируют сообщества и отдельные пользователи, говорится, что бразильский арбитр обязан был показать вторую желтую карточку игроку сборной Хорватии Домагою Виде.
«Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства», — говорится в посте. В конце сообщения автор попросил максимально распространить информацию, чтобы о произошедшем поскорее узнали в Международной федерации футбола. За сутки постом поделились более 13 тысяч раз.
Судя по всему, к распространению сообщения причастны боты. Популярный пост появляется не только в тематических спортивных группах, но и в самых неожиданных сообществах. Например, запись можно найти в пабликах «Подслушано. Ряжск», «~Уголок_Жирафиков~», «АВТОБАН56 Оренбург» и многих других, которые не имеют никакого отношения к футболу.
7 июля российская сборная по футболу проиграла хорватской команде в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Через некоторое время после матча Вида отпраздновал победу словами «Слава Украине!».
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