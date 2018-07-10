Агент: «Рыжиков может уехать играть в Китай»

— Как дела у Сергея Рыжикова? Есть понимание, где он продолжит карьеру?

— Понимание есть. Был вариант с «Витессом». Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Слуцкого. Все-таки «Витесс» — фарм-клуб «Челси», поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.

— Какие остались варианты?

— Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Тут дело не в деньгах. Кто-то обращает внимание на возраст, кто-то — нет (Рыжикову 37 лет. — Прим. «СЭ»). Плюс есть вариант в первой лиге Китая.

— Ничего себе! А почему в первой?

— В высшей лиге по регламенту нельзя иметь вратаря-легионера. Только первая лига. В России тоже есть варианты. Мы никому еще не отказывали. Надо еще немного потерпеть. Сергей тренируется, держит себя в форме. Может быть, все немного затянулось, но ничего. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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