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Агент: «Рыжиков может уехать играть в Китай»
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Агент: «Рыжиков может уехать играть в Китай» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Алексей Сафонов, агент вратаря Сергея Рыжикова, рассказал «СЭ», где голкипер может продолжить карьеру.
— Как дела у Сергея Рыжикова? Есть понимание, где он продолжит карьеру?
— Понимание есть. Был вариант с «Витессом». Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Слуцкого. Все-таки «Витесс» — фарм-клуб «Челси», поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.
— Какие остались варианты?
— Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Тут дело не в деньгах. Кто-то обращает внимание на возраст, кто-то — нет (Рыжикову 37 лет. — Прим. «СЭ»). Плюс есть вариант в первой лиге Китая.
— Ничего себе! А почему в первой?
— В высшей лиге по регламенту нельзя иметь вратаря-легионера. Только первая лига. В России тоже есть варианты. Мы никому еще не отказывали. Надо еще немного потерпеть. Сергей тренируется, держит себя в форме. Может быть, все немного затянулось, но ничего. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью с Сафоновым — в ближайшее время в «СЭ»​
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