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Лукаку и Де Брёйне выйдут в стартовом составе сборной Бельгии
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Лукаку и Де Брёйне выйдут в стартовом составе сборной Бельгии 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Санкт-Петербурге пройдет первый из полуфинальных матчей чемпионата мира по футболу. На поле выйдут команды Франции и Бельгии. Стали известны стартовые состав команд.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выпустил в стартовом составе Ромелу Лукаку, Кевина Де Брёйне, Маруана Феллайни, Насера Шадли и Эдена Азара. Остался в запасе нападающий Дрис Мертенс. Полностью состав сборной Бельгии выглядит следующим образом:: Тибо Куртуа (вратарь), Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Насер Шадли, Аксель Витсель, Маруан Феллайни, Мусса Дембеле, Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар.
Сборная Бельгии во второй раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионатов мира. В 1986 бельгийцы уступили будущим чемпионам мира аргентинцам с результатом 1:2. В матче за третье место команда Бельгии уступила французпм 2:4.
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