Лукаку и Де Брёйне выйдут в стартовом составе сборной Бельгии

В Санкт-Петербурге пройдет первый из полуфинальных матчей чемпионата мира по футболу. На поле выйдут команды Франции и Бельгии. Стали известны стартовые состав команд.

Сборная Бельгии во второй раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионатов мира. В 1986 бельгийцы уступили будущим чемпионам мира аргентинцам с результатом 1:2. В матче за третье место команда Бельгии уступила французпм 2:4.