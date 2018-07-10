«Спартак-2» сыграл вничью с «Торпедо»

«Спартак-2» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2) в контрольном матче на стадионе академии красно-белых в Сокольниках.

Вторая команда «Спартака» под руководством Виктора Булатова завершила подготовку к сезону. В первом туре первенства ФНЛ 17 июля «Спартак-2» сыграет в гостях с «Сочи».

Москва

Контрольный матч

«Спартак-2» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 2:2 (0:0)

Голы: Пантелеев, 68. Бакаев, 70 — Сергеев, 73, 80.

«Спартак-2» (стартовый состав): игрок на просмотре, Маслов, Кутин, Гапонов, Тигиев, Тюнин, Рудковский, Бакаев, Леонтьев, Пантелеев, Мелкадзе.

«Торпедо»: Устинов (Цицилин, 46), Самсонов (Поникаров, 85), Н. Сергеев (игрок на просмотре, 46), Шоркин (Шустиков, 46), Лях (игрок на просмотре, 46), Троянов (игрок на просмотре, 46), Галоян (Кашаев, 46), Кертанов (игрок на просмотре, 46), Садыхов (игрок на просмотре, 46), Дегтев (И. Сергеев, 46), Поникаров (Трегулов, 46).