Сергей Рязанский: На ЧМ я болею за Бельгию!

Космонавт Сергей Рязанский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. Топ-1: Грузовой космический корабль прилетел на МКС по сверхкороткой схеме Сергей Рязанский: Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» впервые прилетел на Международную космическую станцию по сверхкороткой двухвитковой схеме — корабль провел в полете всего 3,5 часа.

Это — замечательная новость! Первый такой корабль, прилетевший на МКС по сверхкороткой схеме, должен был встречать я чуть больше, чем полгода назад. К сожалению, тогда быстрая схема сорвалась и ничего не получилось. Думаю, в скором времени наши пилотируемые корабли тоже будут летать вместо сегодняшней схемы в шесть — восемь часов за четыре часа, это отлично!

Топ-2: Россияне назвали фаворита чемпионата мира по футболу Сергей Рязанский: Россияне назвали фаворита чемпионата мира по футболу. В ходе опроса, проведенного ВЦИОМ , 21% фанатов проголосовали за Францию. В триумф сборной Англии на мундиале верят 18% болельщиков. За Хорватию проголосовали 17% респондентов, а за Бельгию — 14%.

На самом деле, получается безумно интересный чемпионат, очень непредсказуемый. Я отношусь к меньшинству, болею за Бельгию. Эта команда показала себя во всей красе в игре с бразильцами. Я считаю, что у нее есть отличные шансы на победу, несмотря на отсутствие громких имен в команде.

Топ-3: В Таиланде завершилась операция по спасению подростков из затопленной пещеры Сергей Рязанский: Спасатели в Таиланде вывели из затопленный пещеры последнего, двенадцатого подростка, а также его тренера. 12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Когда они находились в пещере, началось наводнение, и группа оказалась отрезана от выхода. Спустя десять дней их нашли, но не смогли сразу вывести на поверхность из-за дождей. Подростки провели в пещере более двух недель.

У меня был опыт спелеологических походов, и я могу сказать, что две недели без специального оборудования, без припасов — это очень тяжело. За этой спасательной операцией затаив дыхание следил буквально весь мир. Она была действительно уникальной. Очень здорово, что все закончилось хорошо. Товарищи, будьте внимательней.

Топ-4: Петербуржцы сделали новое граффити в честь Черчесова Сергей Рязанский: Авторы петербургского граффити «Ты просто космос, Стас», посвящённого тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову , обновили рисунок. 9 июля настенную роспись закрасили, а уже 10 июля на её месте появился новый портрет.

Видно, что это — искреннее признание заслуг нашей команды и человека с железными нервами Станислава Черчесова. Несмотря на всю критику до чемпионат, он создал команду, привил характер. Мне хочется от души поздравить и наших футболистов, и болельщиков с совершенно замечательной игрой. Такого мы, конечно, не ожидали и такой команду приятно видеть!

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.