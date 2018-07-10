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Далич: Нынешнее поколение хорватских футболистов недооценивалось
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Далич: Нынешнее поколение хорватских футболистов недооценивалось 

LiveSport.Ru 8 часов назад
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что нынешнее поколение хорватских футболистов недооценивалось, но игроки показывают на чемпионате мира в России все то, на что они способны.
Хорваты в среду на московском стадионе «Лужники» сыграют со сборной Англии в полуфинале чемпионата мира.
«На крупных турнирах мы долгие годы ничего не добивались, и нам надо было что-то изменить, чтобы стать успешными.
Но ничего удивительного в том, что мы оказались в четверке сильнейших команд на чемпионате мира, нет. Думаю, нынешнее поколение наших игроков просто недооценивалось.
Хорваты остаются в памяти как команда 1998 года, завоевавшая бронзовые медали (чемпионата мира во Франции).
Наши игроки выступают за сильнейшие клубы — "Реал", «Барселону» — и показывают в России все на что способны.
Мы анализировали сборную Англии, разобрали все по косточкам — все угрозы и сильные стороны. Думаю, нам надо в первую очередь обратить внимание на стандарты.
Я не сказал бы, что мы очень волнуемся. Мы должны показать красивый футбол и добиться хорошего результата. Пускай результат будет таким, какого мы заслуживаем», — приводит слова тренера «Р-Спорт».
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