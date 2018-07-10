Ещё
Константин Лепехин: У французов более звездные футболисты, чем у бельгийцев, и это им поможет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Константин Лепехин: У французов более звездные футболисты, чем у бельгийцев, и это им поможет 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Мой фаворит — французы. В их составе есть более звездные футболисты, чем с команде бельгийцев. Это может им сегодня помочь в европейском дерби.
Как-то исторически так сложилось, что французы мне всегда нравились, еще со времен, когда там выступал Зидан, поэтому подсознательно в ее выступлении я нахожу больше положительного, поэтому здесь я не очень объективен (смеется), — цитирует Лепехина Euro-Football.Ru.
Напомним, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Советский спорт: последние новости
Уго Льорис: Испытываю сумасшедшие, невероятные чувства Давор Шукер: Англичане давно ничего не выигрывали и хотят это исправить Бэйл – Роналду: Удачи в будущем, мой друг
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
«Футбольному чуду» России пришел конец135
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение