Константин Лепехин: У французов более звездные футболисты, чем у бельгийцев, и это им поможет

— Мой фаворит — французы. В их составе есть более звездные футболисты, чем с команде бельгийцев. Это может им сегодня помочь в европейском дерби.

Euro-Football.Ru. Как-то исторически так сложилось, что французы мне всегда нравились, еще со времен, когда там выступал Зидан, поэтому подсознательно в ее выступлении я нахожу больше положительного, поэтому здесь я не очень объективен (смеется), — цитирует Лепехина

Напомним, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.