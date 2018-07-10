Самые опасные виды спорта — от бейсджампинга до рафтинга

Профессиональный спорт всегда связан с травмами. При этом в мире существуют такие виды спорта, которые только начинаются с травм, а заканчиваются… думаем, вы сами догадаетесь, где.

Именно о таких видах спорта мы и решили сегодня вам рассказать. К которым у человека появляется непреодолимая страсть, которые насыщают тело адреналином и не позволяют остановиться, даже когда, казалось бы, уже пора.

Мы представляем рейтинг самых опасных видов спорта — от менее к самому.

8. Регби

Начнем мы с не самой безобидной спортивной игры, которая была придумана в XIX веке в Англии. В регби традиционно играют две команды, в каждой из которых по 15 спортсменов.

Чтобы добиться преимущества в счете, игроки одной команды должны либо поразить ворота соперника, ударив выше перекладины, либо занести мяч в зону противника. А для того, чтобы этого не случилось, спортсменам противоположной команды надо всеми доступными способами помешать им.

А способов этих, как известно, немало. Причем многие из них очень силовые, травмоопасные и, конечно, зрелищные.

7. Скейтбординг

Один из самых популярных экстремальных видов спорта на сегодняшний день, который в 2017 году наконец-то стал олимпийским.

Здесь и далее фото: pixabay.com Самые первые доски появились в конце 30-х годов прошлого века, когда серферы решили не терять зря время и начать практиковаться на суше. На протяжении многих лет на досках с колесиками не прыгали, а просто ездили, выполняя разнообразные повороты и слайды.

Однако чуть позже края досок попробовали загнуть, и с тех пор на скейтах можно прыгать. Мало того, что скейтборд крайне неустойчивая платформа, так теперь на нем начали летать с высоких ступеней, скользить по перилам и кататься на больших рампах.

Со временем этот спорт стал очень травмоопасным, а неподготовленным скейтбордистам лучше и не пробовать повторить те трюки, которые делают их более опытные коллеги. Несмотря на то, что на доске можно повредиться во время падения, скейтбордисты выезжают на дороги и не смотрят по сторонам, что порой негативно сказывается на их здоровье.

6. Мотоспорт

Несомненно, мотоспорт очень зрелищное и экстремальное занятие. А люди, которые вовлечены в эту смертельную гонку, испытывают огромный заряд адреналина, страсти к безумной скорости и любви к виртуозным маневрам на дорогах.

Несмотря на то, что каждый профессиональный гонщик хорошо экипирован, на скорости около 300 километров в час никакая защита не поможет от серьезных повреждений. Однако мотоспорт это не только история о скорости. Некоторые виды этого движения подразумевают выполнение акробатических трюков и прочих зрелищных элементов с байком.

В это число можно включить мотофристайл, стантрайдинг и мототриал. Но в любом случае, если как-нибудь не так закрутить мотоцикл, приземление будет далеко не из мягких.

5. Бейсджампинг

Один из самых экстремальных видов спорта на сегодняшний день. Его суть заключается в прыжках с парашютом, но не с высоты птичьего полета, как это принято у консервативных парашютистов, а с высотных зданий, кранов, гор, мостов и прочих объектов.

Мало кто знает, но первая часть названия Basejumping является акронимом из нескольких английских слов.

B — Building (в пер. с англ. — «здание»)

A — Antenna (в пер. с англ. — «антенна»)

S — Span (в пер. с англ. — «пролет моста»)

E — Earth (в пер. с англ. — «земля»)

Именно эти элементы используются бейсджамперами для совершения своих прыжков.

В бейсджампинге, как и во многих спортивных дисциплинах, есть свои ответвление. Например, в рон вэйе (от англ. wrong way — неправильный путь) спортсмен летит спиной к земле, потому что парашют у него находится на животе. В вингсьюте спортсмены летят в специальном костюме, который придает человеку особую форму, благодаря которой он может маневрировать и двигаться вперед.

Кстати, погибшим в результате занятий бейсджампингом в интернете посвящена отдельная страница. Согласно данным, указанным в ней, с 1981 по 2018 год было зарегистрировано 345 случаев смертей.

4. Скалолазание

Этот спорт посвящен любителям отвесных утесов, скалистых гор и заснеженных вершин. За скалолазами невозможно наблюдать равнодушно, смотреть за их передвижениями можно лишь с полуприкрытыми глазами и замиранием сердца.

Прежде всего, восхождение на горы опасно тем, что спортсмен может удариться или переохладиться на приличной высоте. Более того, скалолазы могут и упасть, если страховочные тросы вдруг дадут сбой.

Вдобавок ко всему, медицинская помощь не всегда находится прямиком в горах, и дожидаться ее в случае травмы можно часами.

3. Серфинг

Мы уже говорили о рисковых скейтбордистах несколькими пунктами выше, поэтому стоит упомянуть и их создателей, которые на протяжении многих лет пытаются оседлать волну.

В отличие от ровных асфальтированных поверхностей, бушующее море является мощной стихией, против которой человек буквально песчинка в океане. Помимо того, что доска серфингиста каждую секунду так и норовит выскользнуть из под ног, многие морские обитатели не против попробовать ногу спортсмена на вкус.

Сначала серфинг появился на Гавайях и даже стал там национальной забавой. Но вскоре доски для волн распространились по всему земному шару, увлекая за собой множество смелых последователей.

2. Рафтинг

Рафтинг включает в себя максимально экстремальное преодоление горных рек на надувных лодках.

by Herbert Ortner via Wikimedia Commons

После первого предложения уже все должно быть понятно, однако стоит все-таки пояснить, что катание на рафтах может натолкнуть вас на подводные скалы, опасные и крутые пороги, а также непонятно откуда взявшиеся водопады (если вы заранее не изучили местность).

Кроме того, вода в горных реках бывает очень холодной, что не позволит с легкой непринужденностью оставаться в ней после переворота лодки.

1. Бокс

Ну, и напоследок хотелось бы рассказать про еще один вид спорта, который почему-то не считается экстремальным. Вероятно потому, что любителям на арену профессионального бокса вход воспрещен.

По сравнению с остальными видами спорта, в которых человеку еще может повезти не сломать ногу, не упасть со скалы или не быть съеденным акулой, в боксе вам практически со стопроцентной уверенностью не повезет.

Удары по голове, ногам, торсу, рукам и остальным частям тела в этом виде спорта неизбежны. Несмотря на то, что удары в боксе наносятся кулаками в перчатках, их сила может спокойно отправить получателя в кому.

В принципе в этот пункт можно отнести любое единоборство, например, популярные последнее время UFC и MMA, однако бокс является одним из самых распространенных боевых искусств в мире, от которого пострадало множество выдающихся спортсменов.