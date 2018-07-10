Ещё
Гаджи Гаджиев: Опыт чемпионата мира сыграет свою роль в готовности Идову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гаджи Гаджиев: Опыт чемпионата мира сыграет свою роль в готовности Идову 

Советский спорт 8 часов назад
— Надеюсь, для футболиста и «Локомотива» это удачная сделка, по соотношению «цена-качество» это хороший вариант для клуба. Идову перешел в состав чемпиона России, этот позволит ему развиваться и двигаться дальше, он еще добавит. В России хороший чемпионат, Брайан сможет поиграть в Лиге чемпионов.
Никто не знает, заиграет ли Идову с первых матчей в стартовом составе, но опыт чемпионата мира сыграет свою роль в готовности футболиста. Такие турниры, как правило, помогают, — приводит слова Гаджиева РИА «Новости».
Ранее «Локомотив» объявил о подписании трехлетнего контракта с 26-летним нигерийцем.
Советский спорт: последние новости
Уго Льорис: Испытываю сумасшедшие, невероятные чувства Давор Шукер: Англичане давно ничего не выигрывали и хотят это исправить Бэйл – Роналду: Удачи в будущем, мой друг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
«Футбольному чуду» России пришел конец135
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение