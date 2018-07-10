Гаджи Гаджиев: Опыт чемпионата мира сыграет свою роль в готовности Идову

— Надеюсь, для футболиста и «Локомотива» это удачная сделка, по соотношению «цена-качество» это хороший вариант для клуба. Идову перешел в состав чемпиона России, этот позволит ему развиваться и двигаться дальше, он еще добавит. В России хороший чемпионат, Брайан сможет поиграть в Лиге чемпионов.

РИА «Новости». Никто не знает, заиграет ли Идову с первых матчей в стартовом составе, но опыт чемпионата мира сыграет свою роль в готовности футболиста. Такие турниры, как правило, помогают, — приводит слова Гаджиева

Ранее «Локомотив» объявил о подписании трехлетнего контракта с 26-летним нигерийцем.