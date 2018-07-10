Тренировочный режим уже доступен на PTS Realm Royale

На тестовый сервер BR-шутера Realm Royale был установлен патч. Он добавил в игру новый режим, получивший название Deathmatch Training Grounds.

Интересен он тем, что в нем персонажи возрождаются после смерти. Продолжительность матчей составляет 20 минут, и битвы проходят между командами. Если вас убьют, то из инвентаря героя вылетят копии двух случайных предметов (не беспокойтесь, оригиналы никуда не пропадут). Обычные сундуки в данном режиме появляются каждые 2 минуты, а вот легендарные контейнер не выпадают совсем. Также это обновление понизило урон от SMG и Assault Rifle, усилило топор воина и копье мага, исправило множество ошибок и улучшило ситуацию с точностью у Slug Rifle.