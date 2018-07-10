Ещё
«Мбаппе, переходи в Химки!»: фанаты позвали французского нападающего в подмосковный клуб
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мбаппе, переходи в Химки!»: фанаты позвали французского нападающего в подмосковный клуб 

360tv.ru 8 часов назад
Футбольные фанаты вывесили баннер с призывом к звезде французской сборной Килиану Мбаппе во время матча сборной Франции против сборной Уругвая на чемпионате мира, сообщил корреспондент «360».
Менеджер по работе с болельщиками ФК «Химки» Юрий Аракелян пришел на матч Франция vs Уругвай с флагом футбольного клуба «Химки». На протяжении всей игры он активно пытался переманить в Химки французского нападающего Килиана Мбаппе. «Мбаппе один из топовых игроков. Он молодой, перспективный. Я думаю, что он помог бы выиграть многим командам мира», — отметил Аракелян.
Играя в клубе «Монако», только за один сезон Килиан забил 26 голов и помог команде стать чемпионом Франции. Его называют футбольным вундеркиндом и пророчат получение главной спортивной награды «Золотой мяч». Однако такие вундеркинды по карману далеко не каждому клубу.
Как говорит Аракелян, стоимость Мбаппе составляет порядка 120 миллионов евро, что соответствует годовому бюджету Химок. Чтобы французский нападающий окупился, всю футбольную команду Химок нужно продать примерно 24 раза.
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар оценил талант своего соперника Килиане Мбаппе. По его словам, 19‐летний нападающий заслуживает престижную награду «Золотой мяч».
360tv.ru: последние новости
Сборная России закончила тренировку на стадионе «Парк Арена» в Сочи Бразилия осудила свой вылет из футбола Франция вышла в полуфинал: Париж ликует, Брюссель рыдает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
«Футбольному чуду» России пришел конец135
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение