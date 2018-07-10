«Мбаппе, переходи в Химки!»: фанаты позвали французского нападающего в подмосковный клуб

Футбольные фанаты вывесили баннер с призывом к звезде французской сборной Килиану Мбаппе во время матча сборной Франции против сборной Уругвая на чемпионате мира, сообщил корреспондент «360».

Менеджер по работе с болельщиками ФК «Химки» Юрий Аракелян пришел на матч Франция vs Уругвай с флагом футбольного клуба «Химки». На протяжении всей игры он активно пытался переманить в Химки французского нападающего Килиана Мбаппе. «Мбаппе один из топовых игроков. Он молодой, перспективный. Я думаю, что он помог бы выиграть многим командам мира», — отметил Аракелян.

Играя в клубе «Монако», только за один сезон Килиан забил 26 голов и помог команде стать чемпионом Франции. Его называют футбольным вундеркиндом и пророчат получение главной спортивной награды «Золотой мяч». Однако такие вундеркинды по карману далеко не каждому клубу.

Как говорит Аракелян, стоимость Мбаппе составляет порядка 120 миллионов евро, что соответствует годовому бюджету Химок. Чтобы французский нападающий окупился, всю футбольную команду Химок нужно продать примерно 24 раза.