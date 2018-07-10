Ещё
«Хапоэль» из Беэр-Шевы разгромил «Флору», кутаисское «Торпедо» победило «Шериф»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хапоэль» из Беэр-Шевы разгромил «Флору», кутаисское «Торпедо» победило «Шериф» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
«Хапоэль» из Беэр-Шевы одержал разгромную победу над «Флорой» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В другой встрече «Торпедо» из Кутаиси взяло верх над «Шерифом».
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
Первые матчи
"Флора" (Эстония) — «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — 1:4 (0:2)
Голы: Саар, 18 (0:1). Цедек, 35 — с пенальти (0:2). Маман, 53 (0:3). Саппинен, 73 — с пенальти (1:3). Эзра, 85 (1:4).
"Торпедо" (Грузия) — «Шериф» (Молдавия) — 2:1 (1:1)
Голы: Бадибанга, 14 (0:1). Киркитадзе, 25 (1:1). Кухианидзе, 63 — с пенальти (2:1).
Спорт-Экспресс: последние новости
Шведские болельщики: "Спасибо, Россия!". Видео Сотрудница полиции была госпитализирована во время беспорядков после поражения Бельгии от Франции Ширко поставил на поражение России в матче с Хорватией. Он объяснил, почему
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
«Футбольному чуду» России пришел конец135
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение