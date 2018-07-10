«Хапоэль» из Беэр-Шевы разгромил «Флору», кутаисское «Торпедо» победило «Шериф» 

«Хапоэль» из Беэр-Шевы одержал разгромную победу над «Флорой» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В другой встрече «Торпедо» из Кутаиси взяло верх над «Шерифом».
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
Первые матчи
"Флора" (Эстония) — «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — 1:4 (0:2)
Голы: Саар, 18 (0:1). Цедек, 35 — с пенальти (0:2). Маман, 53 (0:3). Саппинен, 73 — с пенальти (1:3). Эзра, 85 (1:4).
"Торпедо" (Грузия) — «Шериф» (Молдавия) — 2:1 (1:1)
Голы: Бадибанга, 14 (0:1). Киркитадзе, 25 (1:1). Кухианидзе, 63 — с пенальти (2:1).