«Спартак» проиграл «Риеке», Жиго забил автогол

Для «Спартака» это первое поражение в межсезонье. Ранее команда на первом домашнем сборе в Москве добилась пяти побед.

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