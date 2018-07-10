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«Спартак» проиграл «Риеке», Жиго забил автогол
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«Спартак» проиграл «Риеке», Жиго забил автогол 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
"Спартак" в контрольном матче на сборе в Австрии крупно проиграл хорватской «Риеке»​ со счетом 1:3. Гол в свои ворота забил новичок красно-белых защитник Самюэль Жиго.
Для «Спартака» это первое поражение в межсезонье. Ранее команда на первом домашнем сборе в Москве добилась пяти побед.
В Филлахе подопечные Массимо Карреры проведут еще пять контрольных матчей: 11 июля команда сыграет с чешским «Словацко», 15-го — с сербским «Пролетером», 16-го — со словенским «Рударом», 20-го — с турецким «Трабзонспором» и 21-го — с израильским «Ашдодом».
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