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Юрий Гаврилов: «В гонке бомбардиров ставлю на Кейна. Если Англия не уступит хорватам»
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Юрий Гаврилов: «В гонке бомбардиров ставлю на Кейна. Если Англия не уступит хорватам» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился с «СЭ» своим мнением о том, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира-2018. Из тех, чьи сборные еще остаются на турнире, больше всего голов на счету англичанина Харри Кейна (6) и бельгийца Ромелу Лукаку (4).
— Кейн в четвертьфинале ничего не забил, и у него с Лукаку остается по две игры. Думаю, если хорваты не позволят британцу поразить ворота, и вдобавок Англия не выйдет в финал, то на шести мячах он и остановится, — говорит Гаврилов. — А если Лукаку забьет еще пару мячей, и его команда пройдет Францию, то получит шанс стать лучшим бомбардиром. Другие слишком отстают от этих двоих. Но все же наибольшая вероятность взять «Золотую бутсу» у Кейна. (Константин КОЛМАКОВ)
Хорватия — Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала — начало в 21.00 (время московское)
Хорватия — Англия
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //
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