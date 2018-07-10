«Спартак» проиграл «Риеке» на сборах в Австрии 

Московский «Спартак» потерпел поражение в товарищеском матче в рамках австрийского сбора. Подопечные Массимилиано Аллегри встречались с хорватской «Риекой» и уступили (1:3).
Хорваты ушли на перерыв ведя в счете 1:0 после автогола новичка красно-белых Самюэля Жиго. Во втором тайме «Риека» забила дважды. Дубль в активе Антонио Чолака. На 87-й минуте «Спартак» благодаря Артему Тимофееву отыграл один мяч, но уйти от поражения москвичи не смогли.
Следующий матч «Спартак» проведет 11 июля против «Словацко». Начало — в 18:30 мск.
Товарищеский матч
«Спартак» М — «Риека» 1:3 (0:1)
Голы: Жиго, 36 (0:1, автогол), Чолак, 67 (0:2), Чолак, 73 (0:3), Тимофеев, 87 (1:3).
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ещенко, Мамин, Жиго, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Попов, Ташаев, Промес (к), Луис Адриано.