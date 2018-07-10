«Спартак» проиграл «Риеке» на сборах в Австрии

Следующий матч «Спартак» проведет 11 июля против «Словацко». Начало — в 18:30 мск.

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