Россия, футбол и национализм

«Этот Чемпионат мира сломал сложившиеся у множества иностранных гостей стереотипы о России — они увидели инфраструктуру «первого мира», безупречную организацию и дружелюбных людей. Но больше всего от этих перемен опешили, наверное, сами россияне».

В последнем выпуске подкаста «Токинг Политикс» (Talking Politics) компания, собравшаяся вокруг кембриджского профессора Дэвида Рансимэна (David Runcieman), со знанием дела обсуждает разные футбольные сборные и предложение Бориса Джонсона (Boris Johnson), который перед началом ЧМ призвал Англию бойкотировать ЧМ, заявив, что он станет повторением Олимпийских игр 1936 года в Берлине.

Но ничего такого не было, констатируют собравшиеся.

Они не выражают ни малейшей симпатии к путинскому режиму, но отмечают, что ЧМ стал очевидным репутационным успехом не для Путина, но для русских и России.

Вот аннотация к подкасту: «На фоне того, что Чемпионат мира приближается к своей кульминации, мы обсуждаем политику и футбол этим утром, после того как Англия в драматической серии пенальти обыграла Колумбию. Что случилось со всеми предостережениями о том, что этот Чемпионат Мира будет похож на Олимпийские игры 1936 года в Берлине? Можем ли мы узнать что-нибудь о политике Германии по провалу немецкой сборной? Как успех Англии повлияет на Брексит? И многое другое от Саудовской Аравии и Хорватии до „Вест Хэма“. С Хелен Томпсон (Helen Thompson) и Майком Кенни (Mike Kenny)».

В ходе этой дискуссии много говорят о по-настоящему сильном политическом движении современности: национализме.

Если выйти на улицы Стокгольма, то там не будет недостатка в желтых спортивных футболках болельщиков, и «Свенска Дагбладет» сегодня писала, что футболок даже уже почти нет в продаже, они закончились и больше их не будет. А визит правительства в связи с предыдущим матчем Швеции ясно свидетельствует: национализм победил социализм на всех уровнях.

Рекомендую вам этот подкаст.

Эмма Стенстрём (Emma Stenström) из «Дагенс Индустри» (Dagens Industri) тоже говорит о России:

«Мы считаем США более европейской страной, чем Россия, и мало кто удивляется, что люди предпочитают съездить в США, несмотря на то, что Трампа тоже нельзя назвать образцом для подражания. Особенно странно это выглядит, учитывая, что Санкт-Петербург находится от нас менее чем в часе пути на самолете, тогда как, например, до Лос-Анджелеса добираться надо 11 часов. Россия кажется близкой, когда она нам угрожает, но во всем остальном она как будто очень далеко. Возможно, в этом как раз виноват именно Лос-Анджелес, или, точнее, Голливуд. Образ русских в поп-культуре не вызывает симпатии, возможно, это было частью американской пропаганды, который велась как минимум со времен холодной войны. А может, это 1917 год перевернул карту с ног на голову и сделал США соседом, а Россию — чужаком».

Посмотрим, исправит ли Дональд Трамп эту картину.