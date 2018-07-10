Франция — Бельгия: крыша стадиона «Санкт-Петербург» открыта

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет открыта на матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция — Бельгия. Эта игра станет предпоследней встречей турнира на стадионе в Санкт-Петербурге. После нее состоится еще матч за третье место.

Сегодня я открыта #FRA VS #BEL pic.twitter.com/nce2sGDWRe

— Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 10 июля 2018 г.

Матч Франция — Бельгия начнется в 21.00 по московскому времени.

Франция — Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала — начало в 21.00 (время московское)