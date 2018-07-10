Литовский скульптор подарит Макгрегору на 30-летие собственную скульптуру (фото) 

Скульптуру весом в 100 кг Аскелович назвал «Атлас». Примерная стоимость скульптуры Конора Макгрегора составляет 50 тысяч фунтов.
«Для меня большая честь, что Конор согласился принять скульптуру в качестве подарка. Он феномен нашего времени, и речь не только о спортивных достижениях, но и о нём, как о личности. Он действительно феноменален. И это естественно, что кто-то решил его увековечить таким образом. Что касается моей скульптуры, то в ней каждый увидит то, что захочет. Кому-то Конор будет напоминать заключённого, кому-то — бога, а другим — обычного человека», — приводит слова Аскеловича BBC.
Conor McGregor lands heavyweight sculpture for 30th birthday https://t.co/LnqGeEB17y
— BBC News (UK) (@BBCNews) 10 июля 2018 г.
День рождения ирландца — 14 июля.