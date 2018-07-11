«Селтик» обыграл «Алашкерт» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 

ТАСС: последние новости

В Брюсселе произошли беспорядки после проигрыша сборной Бельгии

Сборная Бразилии прилетела в Самару на матч чемпионата мира против команды Мексики

Роналду заявил, что годы в "Реале" были самыми счастливыми в его жизни