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«Селтик» обыграл «Алашкерт» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
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«Селтик» обыграл «Алашкерт» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 11 июля. Шотландский «Селтик» в гостях одержал крупную победу над армянским «Алашкертом» со счетом 3:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Забитыми мячами отметились Одсонн Эдуар (45-я минута), Джеймс Форрест (81) и Каллум Макгрегор (90). Ответный матч с участием команд пройдет 18 июля в Глазго.
Результаты других матчей первого раунда:
"Торпедо" (Грузия) — «Шериф» (Молдавия) — 2:1;
"Флора" (Эстония) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — 1:4;
"Дюделанж" (Люксембург) — «Видеотон» (Венгрия) — 1:1;
"Викингур" (Фарерские острова) — ХИК (Финляндия) — 1:2;
"Шкендия" (Македония) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — 5:0;
"Дрита" (Косово) — «Мальмё» (Швеция) — 0:3;
"Корк Сити" (Ирландия) — «Легия» (Польша) — 0:1.
Остальные матчи первого квалификационного раунда пройдут в среду.
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