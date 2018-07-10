Волонтёров ЧМ-2018 наградили во время форума гражданского актива в Самаре 

ТРК Губерния: последние новости

Матч Швеция - Англия на "Самара Арене" посетили почти 40 тысяч болельщиков

Сборная Англии отказалась от тренировки на "Самара Арене"

9 тысяч болельщиков из Англии и Швеции приедут в Самару на матч 7 июля