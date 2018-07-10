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Волонтёров ЧМ-2018 наградили во время форума гражданского актива в Самаре
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Волонтёров ЧМ-2018 наградили во время форума гражданского актива в Самаре 

ТРК Губерния 7 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Памятные медали глава региона вручил активистам сегодня, 10 июля. Награждение прошло во время Форума гражданского актива Самарской области «Решаем вместе: СОдействие, Близко, Вместе». Глава региона отметил волонтёров серебряного возраста за активную помощь в подготовке и проведении в губернии ЧМ-2018. Дмитрий Азаров подчеркнул, что такую награду в области вручают впервые: памятные медали были выпущены специально к мундиалю.
Фото: Твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области
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